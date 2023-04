’Via delle Fiabe’ a Gaiato Murale di oltre 30 metri

E’ realtà anche la terza tappa del progetto artistico-culturale ‘La Via delle Fiabe’, promosso dal Comune di Pavullo. Tra venerdì e domenica, sul muro del parcheggio sottostante a Villa Pineta di Gaiato, l’artista romana Alessandra Carloni ha realizzato un enorme murale di oltre 30 metri. Come già avvenuto nel caso del murale sul serbatoio dell’acquedotto di Lavacchio, inaugurato lo scorso anno, e del ‘Drago’ di Montecuccolo (installato ad inizio aprile), anche in questa opera si è voluta rappresentare una leggenda emersa dalle ricerche nella biblioteca comunale: ‘L’ultima foglia’ è il nome del mito riprodotto. Per conoscerne il significato, ci si potrà direttamente recare a visitarlo: "Tra una settimana si potrà leggere la leggenda su una stampa posizionata davanti all’opera – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Daniele Cornia –. Inoltre, sarà presente un qr code per poter accedere all’ascolto della lettura da parte del cantastorie Alessandro Rivola: questo è in particolare modo pensato per le persone non vedenti". L’opera è stata, in questi giorni, oggetto di curiosità da parte di residenti e passanti: "C’è già stato un bellissimo riscontro – prosegue Cornia –. L’artista ha ricevuto tante domande su cosa stesse facendo, e alcuni cittadini le hanno anche offerto da mangiare. Il progetto sta avendo successo e già altre tre frazioni si sono candidate per le prossime tappe. Presto dovrebbero partire altri due interventi in collaborazione con InRete su delle cabine elettriche. Inoltre, in venti frazioni e borghi, collocheremo delle formelle di ceramica realizzate da una classe dell’istituto Venturi di Modena che ricorderanno i soprannomi storici degli abitanti. Dopodiché, inizieremo a progettare per il prossimo anno: puntiamo a realizzare altre tre tappe". L’ambizioso obiettivo è quello di mantenere viva la memoria storica dei piccoli borghi frazionali, attraverso le leggende e l’arte moderna, creando punti di interesse facilmente raggiungibili a piedi. "Vogliamo arrivare, una volta concluso il progetto, a creare degli itinerari per famiglie e turisti, con l’ausilio di un’apposita mappa e di una brochure. E’ un modo per fare arte e turismo: a tal proposito, in vista della stagione estiva, abbiamo già del materiale riguardo queste prime tre tappe presso l’ufficio di informazione turistica al Palazzo Ducale. Un ringraziamento – chiude Cornia – va all’artista Alessandra Carloni, all’hotel Corsini per l’ospitalità, alla struttura di Villa Pineta e alla comunità di Gaiato".

Riccardo Pugliese