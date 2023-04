Via delle Suore ad alta velocità "Presto un dissuasore o la rotonda"

di Gianpaolo Annese

"Sono anni che segnaliamo alle amministrazioni comunali che questa strada è pericolosa: le macchine corrono, dobbiamo attendere che ci scappi ancora una volta il morto, come successe tanti anni fa, per intervenire?". Monta la rabbia dei residenti di via delle Suore dopo che lunedì pomeriggio si è verificato all’incrocio con via Parenti "l’ennesimo incidente". Già la settimana scorsa, ricorda Franco Ugolini che si fa interprete del malumore di una cinquantina di famiglie che si affacciano sull’asse viario, un furgone ha investito due auto per fortuna senza conseguenze per chi era alla guida.

Lunedì invece si sono scontrate frontalmente due auto: sul posto ambulanza e sanitari del 118, anche in questo caso chi era a bordo delle vetture non ha riportato ferite particolarmente gravi, ma resta la preoccupazione per un incrocio considerato pericoloso: "Oltre tutto stiamo aspettando che venga ripristinata la centralina colpita dall’auto, sono giorni ormai che siamo senza internet. Resta in generale il problema delle velocità assurde che hanno le auto su questo tratto, in particolare dalla rotatoria fino a via Boni, fino all’incrocio del semaforo: abbiamo chiesto a più riprese al Comune di intervenire, ma non è stato mai fatto nulla nonostante avessimo avuto delle rassicurazioni".

Intanto, nel punto in cui lunedì è avvenuta la collisione c’è un avvallamento, "quella parte è da asfaltare, quando passano camion o gli autobus trema la casa. Il problema principale è il traffico è la velocità con cui viaggiano le auto, e pure i camion che tra l’altro non potrebbero passare perché c’è il divieto". Andamento di marcia sostenuto anche da parte degli autobus che transitano da quel punto, nei pressi del deposito.

"Occorre al più presto una soluzione che può essere un autovelox, oppure una ‘bolla’ per rallentare il traffico, una ‘penisola’ (che non è il dissuasore classico che fa rumore e crea problemi alle auto, ma una specie di pedana rialzata che smorza la corsa). Così come potrebbe essere utile una rotatoria all’incrocio con via Parenti o con via Cassiani". Eppure, concludono i residenti, "dicono che non possono farci niente: via delle Suore sembra protetta dall’Unesco per quanto è intoccabile, ma vogliamo far presente che la situazione sta diventando davvero pericolosa, speriamo di non commentare una tragedia prima o poi come quella che si verificò nel 2003 quando un tir transitò nonostante il divieto e travolse uccidendo un bambino, ferendo il nonno". Venerdì alla palazzina Pucci è in programma un incontro sul quartiere e "segnaleremo la questione ancora una volta".