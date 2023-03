"Via Don Monari creare un polo di aggregazione"

Con una mozione il gruppo consiliare Pd Modena impegna sindaco e giunta a proseguire i lavori di riqualificazione dell’area ex ‘Campo Cesana’, e dotare la piattaforma presente su via Don Monari dei servizi necessari a diventare il polo aggregativo del quartiere.

"È importante che in questo luogo venga consentito, sotto il profilo giuridico, amministrativo e autorizzativo, lo svolgimento di manifestazioni, feste di quartiere, piccoli mercatini di scambio del riuso e iniziative di vivibilità", dicono i consiglieri Pd. "Questa piattaforma potrebbe diventare la piazza che manca al rione Sacca a condizione che sia dotata di alcuni servizi, fra cui una colonnina per l’energia elettrica, e che sia possibile utilizzarla per le finalità di socializzazione ricreative. Tra i residenti del quartiere è forte l’esigenza sia di avere spazi verdi riqualificati e fruibili – fronte su cui l’amministrazione si è già impegnata con ottimi risultati -, ma anche di un luogo ove sia possibile organizzare momenti di incontro. Per questo chiediamo all’amministrazione di proseguire con gli interventi di manutenzione".