Via Donati cambia volto "Area nord riqualificata: cresce il valore delle case"

di Stefano Luppi

Anche stavolta il sindaco Muzzarelli, appendendosi a una alta rastrelliera per esercizi, ha mostrato capacità "sportive", come già accaduto in altre aree giochi, inaugurando la nuova area attrezzata di via Donati, a due passi da viale Gramsci nel quartiere Sacca Crocetta. Ieri, infatti, insieme all’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, il primo cittadino ha mostrato la realizzazione del progetto da 413 mila euro caratterizzato dalla riqualificazione di oltre quattromila metri quadrati di verde dove trovano spazio un’area giochi rinnovata e arricchita, anche per disabili, attrezzi per il fitness, un nuovo campo da calcetto e un maggior numero di piante e alberi. "La socialità e la sicurezza sono importanti – ha spiegato Gian Carlo Muzzarelli – per questo oggi dopo lavori di quattro mesi siamo qua a mostrare quanto eseguito. Serviva riqualificare questa area, dove c’era un campetto da calcio voluto ai tempi da Alfonsina Rinaldi oggi c’è un luogo sicuro, fruibile, con tanto verde e un piccolo parcheggio dove presto posizioneremo anche le telecamere. Lavoriamo molto sulla manutenzione a Modena e in questa zona gli interventi sono stati importanti, alzando la qualità si abbassa il degrado". In una nota stampa il sindaco poi aggiunge: "Nell’area nord della città prosegue il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana che contribuisce anche a fare aumentare il valore degli immobili", facendo così cenno ai tanti progetti della zona che in alcuni casi stanno destando polemiche tra i residenti.

Nell’area giochi sono stati installati una nuova altalena in sostituzione di quella esistente, un secondo gioco a molla e una nuova pavimentazione antitrauma. La nuova area fitness, estesa per circa duecento metri quadrati su pavimentazione di gomma colata antitrauma, comprende invece attrezzature come sbarre e parallele per gli esercizi oltre a un parcheggio per 22 auto. "Perché questo nuovo spazio sia vivibile dai cittadini – spiega l’assessore Bosi – abbiamo posizionato anche un ampio tavolo, panchine e presto arriveranno le telecamere sicurezza. Avremo qui attività di presidio sociale integrate con iniziative di animazione l’area di riferimento del parco XXII Aprile, degli orti di viale Gramsci, dell’edificio R-Nord, oltre che allo sviluppo dello spazio Città Sociale e Sicura attivo presso il bar Arcobaleno e al potenziamento degli interventi di educativa di strada. Puntiamo sulla partecipazione di giovani, scuole e famiglie". Oltre al parcheggio da 22 posti e a quanto citato, nell’ambito del progetto di riqualificazione curato dal settore Lavori pubblici e dall’Ufficio Legalità e sicurezze del Comune, è stata anche potenziata l’illuminazione del sito e installata la fibra ottica funzionale appunto al futuro impianto di videosorveglianza.