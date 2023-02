Anziché fermarsi, si è lanciato in una precipitosa fuga a folle velocità. I poliziotti si sono messi immediatamente al suo inseguimento senza perderlo di vista. Una volta fermato il conducente, un 45enne è risultato completamente ubriaco ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e resistenza. L’episodio è accaduto domenica scorsa, quando una pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Mirandola ha intimato l’alt ad un’auto che percorreva via Emilia Ovest in direzione Rubiera - centro città. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato pericolosamente e si è lanciato in una pericolosa fuga. Giunto in via Scartazza, l’auto ha pure urtato alcune vetture parcheggiate per poi schiantarsi contro un albero.