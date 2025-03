Via Emilia, travolto in bici . Grave un 50enne

Sono gravi le condizioni di un 50enne di origine ghanese, travolto ieri mattina sulla via Emilia Ovest, direzione Modena all’ altezza del sottopasso. L’uomo, residente in città è stato investito all’improvviso da un 23enne mentre percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. Il grave incidente si è verificato intorno alle 9 di ieri mattina e, sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno ora indagando per ricostruire la dinamica. A tal fine è stato disposto il sequestro del mezzo. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. L’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento ed ora risulta ricoverato nel reparto di terapia intensiva: la prognosi è riservata. Ieri mattina la strada – all’altezza di Cittanova – è stata chiusa il tempo necessario a permettere agli operatori sanitari di intervenire.