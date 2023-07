Via Fenuzzi, lavori in corso alla rete fognaria

Un tratto di rete fognaria in riparazione lungo via Fenuzzi comporterà problemi alla viabilità in zona – istituzione di un senso unico in via Caula in senso di marcia opposto a quello preesistente – fino almeno alla metà della settimana prossima e comunque fino al termine dei lavori. Le squadre di Hera sono al lavoro da un paio di giorni in pieno centro cittadino, per sostituire un tratto di condotta per una lunghezza totale di circa 20 metri che ha comportato la chiusura al transito automobilistico di di via Fenuzzi fra il civico 21, poco oltre l’ingresso del Municipio, e via Lea. "Per minimizzare l’impatto sugli esercenti che hanno negozi sulla strada – fa sapere Hera – il cantiere è stato progettato con il minimo ingombro, con un’area di lavoro mobile di circa sei metri che avanzerà a mano a mano lungo la strada per sostituire la condotta".