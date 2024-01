Via Fogliano più sicura, la giunta interviene

Partono, a Maranello, i lavori in via Fogliano, dove si procederà al consolidamento della banchina stradale che era stata danneggiata nei mesi scorsi dalle ondate di maltempo. Le piogge hanno infatti causato un cedimento della scarpata ai lati della strada, che ha reso necessario programmare un complesso intervento di ripristino che si concluderà in primavera. Si tratta di danni riconducibili alle precipitazioni verificatesi lo scorso maggio, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sulla base del quale è stato possibile intercettare un finanziamento da 188mila euro tra i fondi messi a disposizione dal Commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Durante i lavori, la messa in sicurezza in via Fogliano comporterà il restringimento della carreggiata nel tratto stradale interessato e un senso unico alternato, già istituito otto mesi fa per ragioni di sicurezza, in seguito al cedimento della scarpata provocato dal deflusso di una straordinaria quantità di acque meteoriche. Lo smottamento, che ha un fronte di circa 30 metri, si è verificato all’altezza del civico 192 di via Fogliano, dove si sta concentrando un intervento che nel dettaglio comprende la realizzazione di un terrazzamento, la compattazione del terreno, la posa di una struttura di sostegno alla sede stradale, il ripristino della massicciata e della pavimentazione stradali, nonché la regimazione delle acque. Conclusione dei lavori, come detto, entro la prossima primavera. Gli interventi interessano il consolidamento della banchina stradale che era stata danneggiata nei mesi scorsi dalle ondate di maltempo, Le piogge hanno infatti causato un cedimento della scarpata ai lati della strada.

s.f.