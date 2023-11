Via Fruttarola, abbattuti alberi pericolanti

A seguito del forte vento, il Gruppo Protezione Civile, supportato dal Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Finale Emilia, è intervenuto con una squadra di volontari in via Fruttarola per la presenza di diversi alberi pericolanti che minacciavano l’incolumità dei veicoli in transito. Le operazioni, svolte in collaborazione con l’amministrazione comunale e il comandante della Polizia Locale, hanno riguardato l’eliminazione di alberature secche e pericolanti, la messa in sicurezza di rami caduti sulla carreggiata stradale, la pulizia della sede stradale e l’accatastamento del legname.