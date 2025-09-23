Via Gallucci, il comitato: "Movida fino a tarda ora. Situazione fuori controllo"

Decibel fuori controllo, centinaia di persone stipate in poche decine di metri e caos fino a notte fonda. Con la fine del weekend, il Comitato Residenti Centro Storico denuncia una situazione di profondo disagio localizzata, in particolare, nei pressi di via Gallucci. Come hanno voluto premettere i cittadini, la loro segnalazione non vuole ostacolare l’attività dei locali, ma è finalizzata a cercare un compromesso tra la ‘movida’ e le esigenze di chi abita in centro.

"Dal nostro punto di vista – spiegano i residenti – la presenza dei locali non è soltanto positiva perché porta vitalità al centro storico, ma rappresenta uno dei motivi stessi per cui molti di noi hanno scelto di vivere qui. Il disagio che vogliamo segnalare riguarda soltanto alcune situazioni specifiche che stanno assumendo una deriva incontrollata. Ad esempio, sabato notte in via Gallucci, vicino all’incrocio con corso Canalgrande, si è svolto un dj set con musica molto alta fino a mezzanotte. Oltre alla presenza di una marea di gente ammassata in una strada particolarmente stretta e con poche vie di fuga, anche dopo la conclusione dell’evento autorizzato, diversi locali hanno continuato a tenere la musica accesa. Come se non bastasse, quando, dopo le 2, la folla ha iniziato a defluire, la strada era invasa da rifiuti, sporcizia e in alcuni casi, chiazze di vomito".

Rispetto a via Gallucci il comitato ha espresso particolare preoccupazione in termini di sicurezza. "A nostro avviso – prosegue il Comitato – il rischio è concreto: innanzitutto i residenti faticano persino a rientrare a casa, e non sono mancati episodi spiacevoli, come insulti o addirittura un bicchiere di birra lanciato contro il finestrino di chi cercava di raggiungere il proprio garage. In secondo luogo, è necessario tutelare il passaggio dei mezzi di soccorso, che oltre alla folla devono fare i conti con i dehors. Quest’estate, infatti, iniziative come ‘Tavolini sotto le stelle’ hanno portato a una proliferazione incontrollata di tavoli all’aperto collocati anche in vie poco accessibili. Per chi ha problemi di deambulazione questo rappresenta un ostacolo serio. Ben vengano i dehors, a patto che i marciapiedi siano praticabili e i mezzi di soccorso possano transitare".

Il Comitato chiede all’amministrazione di trovare una soluzione che, senza penalizzare gli esercenti, intercetti le esigenze dei cittadini. "La nostra richiesta – sottolineano i residenti – è semplice: se dalle 23 la musica venisse spenta, la situazione migliorerebbe sensibilmente: è bene ricordare che, se di notte non si riesce a dormire, viene leso il diritto alla salute".

