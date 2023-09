"Via Gallucci presa di mira da balordi. Danni alle attività e molestie ai passanti"

"C’è un gruppo di stranieri – una ventina, sempre gli stessi– che ogni giorno bivaccano sulle panchine del parco delle Mura, dietro il teatro Storchi. Spesso vengono a fare danni da noi, le forze dell’ordine intervengono, fanno il possibile e dopo due giorni si ricomincia". Questa è l’opinione praticamente di ogni commerciante al lavoro in via Gallucci, strada del centro storico con molti negozi e molto frequentata dai giovani la sera, spesso alle prese con persone indesiderate. Ieri l’altro nel tardo pomeriggio alcuni di questi esponenti della comunità – e non è certo la prima volta, come spiegano i commercianti al Carlino – l’avrebbero combinata grossa: prima avrebbero importunato una mamma con il bambino che passava nel parco, ferendo addirittura il piccolo, poi si sarebbero recati per una scorribanda proprio in via Gallucci. A farne le spese di questa visita, stavolta, è stato il negozio di frutta e verdura gestito da Habibur Raman, originario del Bangladesh: "Giovedì intorno alle 17 – spiega – alcune delle persone che vedo sempre tutto il giorno sulle panchine del parco poco lontano sono venute in negozio. Volevano bere, ma non volevano pagare e così ho cercato di mandarle via. Avevano già bevuto e quando insistevo perché se ne andassero hanno rotto alcune bottiglie dentro la mia bottega e anche sulla vetrina anche se per fortuna il vetro non si è rotto. Io sono qua a lavorare tutto il giorno e ho avuto molta paura". La presenza di questi africani apparentemente senza occupazione è confermata da tutti i negozianti, anche al lato opposto di via Gallucci e dunque più lontano dal parco: "La situazione è peggiorata molto negli ultimi anni – spiega Enza Conte, del negozio di cura del capello Peluqueria – e giusto l’altro giorno hanno aggredito quella persona nel negozio di generi alimentari. Per fortuna noi in negozio non siamo mai da soli, ma certo la sera soprattutto abbiamo paura: gli agenti di polizia ogni tanto passano, ma questi soggetti scappano e poi si ripresentano. Impuniti". Stesse parole al Griffin’s Irish Pub poco distante, uno dei locali più frequentati del centro ormai da trent’anni: "La situazione non è nuova ma non se ne può più – dice il titolare Massimo Marchesi – e anche se ogni tanto le forze dell’ordine passano non si risolve la situazione. Neppure i militari appostati a inizio strada servono come deterrente e forse, anche se abbiamo telecamere, si potrebbe vigilare di più. Ormai siamo praticamente ostaggio nei nostri esercizi commerciali e la situazione è fuori controllo. Tempo fa anche io me la sono vista brutta: uno mi ha minacciato con un coltello ed essendo colto in flagranza di reato si è fatto tre mesi di carcere, ma per il resto…". L’amico Francesco Timpanaro da decenni gestisce la vicina tabaccheria: "I problemi con queste persone crescono sempre di più".