Via Guicciardini, guerra alla sosta selvaggia "Parcheggiano ovunque, anche agli incroci"

di Sofia Silingardi Sono iniziati in questi giorni gli interventi di delimitazione della sosta e di revisione della segnaletica in via Guicciardini da parte dell’Amministrazione comunale. Gli interventi, che hanno l’obiettivo di migliorare la circolazione stradale e le condizioni di sicurezza per la mobilità debole, prevedono la realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali, a seguito di alcuni incidenti, anche gravi, che sono avvenuti lungo la via e delle segnalazioni di alcuni residenti preoccupati. Tra questi, Silvia Carelli racconta che la via "è estremamente pericolosa, perché le macchine parcheggiano su entrambi i lati, a ridosso degli incroci. Noi abbiamo un ragazzo di 15 anni che va in bicicletta e siamo terrorizzati. Le macchine vanno molto veloci e ci sono già stati incidenti molto gravi. Una ragazza è finita in ospedale per un trauma cranico solo qualche mese fa. Mio marito ha più volte contattato i vigili urbani, sono venuti e hanno fatto multe, ma la situazione non cambia". A suo parere, "ci vorrebbero qualche divieto di sosta in più, non è una via dove le macchine possono liberamente parcheggiare, e qualche controllo in più da parte dei vigili con multe continue". Anche Silvia Rossetti risiede in zona e riconosce che "è una via...