Via i cartelli anti discarica: il Carnevale si fa

Tutto confermato. Oggi alle 14.30 i carri mascherati usciranno dai capannoni per l’ultima sfilata del Carnevale dei bambini di Finale, giunto alla 45ª edizione. La settimana è stata segnata dalle discussioni sui manifesti antidiscarica appesi ai trattori che trainano i carri: a quanto si è appreso, dopo tutte le discussioni e le varie prese di posizione, la maggioranza dei trattoristi avrebbe accolto l’invito a togliere i cartelli, per evitare che le polemiche e le tensioni possano rovinare una festa dedicata soprattutto ai bambini. Ma di certo non si placano le proteste di molti cittadini e associazioni contro la maxidiscarica autorizzata dalla Regione: "Giù le mani dalla nostra terra" è lo slogan che campeggia sui manifesti portati in corteo già otto giorni fa, e che ancora sono esposti in diversi punti di Finale e anche nelle vetrine di vari negozi. Oggi comunque il carnevale finalese (organizzato da uno ‘storico’ e attivissimo comitato) vivrà la sua ultima giornata, lungo il circuito che è stato ‘rivisitato’ a causa del maxicantiere che impedisce il passaggio per piazza Garibaldi. Rivedremo dunque il carro con Pinocchio e i suoi amici, quello con i personaggi del circo o quello con gli gnomi irlandesi, e il trenino "Vieni su e diamoci del tu". Sfilerà anche il Cavalier Burela, maschera tipica finalese. Come è tradizione, i bimbi possono salire sui carri e divertirsi a ballare e lanciare coriandoli. In una bella festa di paese.

