Via la gru, si svela la rinata ’Loggia dei Pico’

Presto la piazza Costituente di Mirandola potrà godere di tutta la sua profondità, restituendole la fisionomia di 13 anni fa, prima che il terremoto del 2012 ne cambiasse il volto per i danneggiamenti patiti dai suoi simboli più identitari. Da ieri, infatti, sono all’opera i tecnici incaricati di smontare la gru del cantiere allestito per recuperare la sede storica del Municipio.

"Lo smontaggio della gru nel cantiere di ricostruzione del Palazzo municipale – commenta la sindaca Letizia Budri – è di certo un’altra importante notizia per il nostro centro storico. Un altro passo avanti verso la restituzione alla piazza e a tutta la comunità di uno dei simboli dell’identità e della storia dei mirandolesi. Dopo 5 anni di lavori, appaltati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra AeC costruzioni Srl e Alchimia snc per poco meno di 5 milioni e mezzo e che, in corso d’opera, hanno visto l’esecuzione di ulteriori 3 milioni di euro di opere, si stanno concludendo le lavorazioni in esterno. Questo cantiere è stato di certo molto impegnativo e non sono mancate circostanze impreviste e sfidanti, ma la grande passione dei tecnici e dei lavoratori delle aziende impegnate in cantiere hanno sempre consentito l’avanzamento di questo intervento di recupero post-sisma. Un grande lavoro corale, che ha visto la collaborazione e la messa a valore di tante competenze a partire dal servizio tecnico comunale, passando per il pool dei progettisti e la struttura tecnica commissariale, fino alla fase materialmente più complessa, ovvero quella esecutiva, che ha visto e continua a vedere in cantiere un insieme significativo di imprese, artigiani e fornitori. Ora le lavorazioni si concentreranno sul completamento della nuova cabina elettrica, degli allacci dell’impianto idrico e del teleriscaldamento, mentre all’interno si stanno ultimando le finiture, dopo l’installazione di infissi e serramenti e la posa delle nuove pavimentazioni".

Situato in piazza Costituente al civico 1, il Palazzo Municipale, noto anche come ’Loggia dei Pico’, fu commissionato da Giovanni Francesco I Pico a decorrere dal 1468 e terminato dai suoi successori. Di fatto costituisce la ’quinta’ urbana di piazza Costituente ed ha sempre rappresentato il fulcro ed il riferimento della vita cittadina. Il cantiere per l’intervento di recupero del Palazzo Municipale fu consegnato lo scorso 9 novembre 2020 e la spesa per le opere è stata sostenuta grazie al contributo della Agenzia per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna.

A complicare il completamento dei lavori di restauro dello storico palazzo, però, sono state le ripetute scoperte e rinvenimenti effettuati che hanno comportato inevitabili sospensioni. Nell’estate del 2023, oltre a pavimentazioni in cotto, erano stati rinvenuti i resti di un grande granaio comunitario, situato sotto la loggia settentrionale antistante il palazzo e sfuggito a un incendio. Le attività di scavo, condotte dalla ditta ArcheoModena sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nel dicembre 2024, invece, hanno restituito altre interessanti tracce, che andranno ad arricchire gli studi sull’edificio e non solo.

Mentre scavi eseguiti all’interno, in particolare alla base dello scalone monumentale d’ingresso, hanno messo in luce i resti di fondali relativi all’impianto architettonico quattrocentesco del palazzo e fatto affiorare una notevole quantità di vasellame finemente lavorato in ceramica graffita rinascimentale, nonché calici in vetro, tipici di un raffinato apparato da mensa.

Alberto Greco