"Via Lago di Bolsena, situazione inaccettabile"

Il condominio, al civico 8 di via Lago di Bolsena, di nuovo al centro della cronaca. Secondo varie testimonianze, giovedì sera, ci sarebbe stata una rissa tra due fazioni, forse inquilini, pare partita in casa e poi proseguita e degenerata in strada. L’episodio è ancora da ricostruire nei suoi dettagli: i carabinieri e, in ausilio, la polizia locale dell’Unione Terre d’Argine sono intervenuti sul posto, per un litigio scoppiato in uno degli appartamenti del condominio. Testimoni oculari residenti nel quartiere parlano di spranghe, coltelli, gomme bucate. "Quanto accaduto qualche sera fa in via Lago di Bolsena è inaccettabile: una rissa tra stranieri con spranghe e coltelli che ha seminato il panico tra i residenti, mettendo a serio rischio l’incolumità dei cittadini. Un fatto gravissimo, che conferma ancora una volta il fallimento totale delle politiche di sicurezza e integrazione portate avanti dalla sinistra", dichiara Federica Carletti, presidente di Fd’I Carpi e consigliere comunale. Anche Giulio Bonzanini, consigliere comunale Lega, sottolinea la necessità di un intervento: "Siamo di fronte ad un’area difficile, caratterizzata da anni di auto-ghettizzazione, con un problema sia di sicurezza che sociale. L’amministrazione tace, ignora il problema. In via Unione Sovietica hanno cercato di risolvere il problema con un investimento pubblico enorme ma non risolutivo. Qui cosa hanno intenzione di fare?".

Maria Silvia Cabri