Via libera al progetto di recupero. Presto al via i lavori al municipio

Cronaca
CronacaVia libera al progetto di recupero. Presto al via i lavori al municipio
3 set 2025
ALBERTO GRECO
Potranno riprendere i lavori di completamento della sede municipale storica di via Mazzini danneggiata dal terremoto del 2012. Bisognerà però attendere 6 mesi per terminare la procedura di assegnazione delle opere aggiudicate con gara secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto di completamento del recupero del municipio ha ora ottenuto il via libera dalla Soprintendenza e dall’Agenzia regionale per la Ricostruzione. Dalla aggiudicazione i lavori dovrebbero concludersi entro due anni, con un costo complessivo di circa 5,5 milioni di euro, di cui 4 milioni stanziati dal commissario delegato alla Ricostruzione e 1,5 milioni di fondi del Comune. Per arrivare a questo risultato è stato necessario preliminarmente risolvere il contratto di appalto con la Cooperativa Edile Artigiana di Parma che si era aggiudicata i lavori di restauro della sede municipale. Il provvedimento era stato assunto per le gravi inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria, poi fallita. Il Comune è anche riuscito a recuperare i soldi anticipati alla ditta, a cui sono stati sottratti soltanto quelli per i lavori realmente effettuati ed è stata escussa inoltre parte della garanzia assicurativa per i danni subiti. "Sono soddisfatto di questo risultato – dicE il sindaco Michele Goldoni – potranno così ripartire i lavori di e potremo riportare gli uffici comunali nel cuore del paese".

a. g.

Terremoto Emilia