Via libera al Regolamento edilizio "Garantiremo alloggi di qualità"

D’ora in poi sarà più semplice e rapido rigenerare e dare nuova vita a pezzi di città esistente, che si tratti di trasformazioni diffuse, come cambi di destinazione d’uso, frazionamenti di alloggi e ampliamenti di attività produttive, o di trasformazioni complesse, come vere e proprie sostituzioni urbane, sottoposte a Valutazione del beneficio pubblico. Il Consiglio comunale, insieme al Piano urbanistico generale, ha infatti approvato il nuovo Regolamento edilizio che rende pienamente efficace l’attuazione del Pug e disciplina le modalità di realizzazione delle trasformazioni. Aprendo il dibattito per il Movimento 5 stelle, Enrica Manenti ha evidenziato "uno squilibrio tra elementi prescrittivi, indicazioni di carattere tecnico e una trascuratezza sul fronte della tutela di beni ed edifici culturali. In particolare, è insufficiente la tutela prevista per gli edifici con valore storico-culturale testimoniale, immobili del XX secolo specifici del patrimonio edilizio rurale di Modena". Per il Pd, soddisfatto Diego Lenzini che ha evidenziato come il Regolamento "non si limita a dare prescrizioni sugli interventi da effettuare, ma ne spiega le ragioni e informa anche sui percorsi da seguire e sugli obiettivi da raggiungere".

Paola Aime (Europa verde – Verdi) invece ha messo l’accento, poi, sull’importanza dei percorsi di partecipazione, informazione e coinvolgimento dei cittadini “anche attraverso l’azione del Garante comunicazione e della partecipazione come elemento di ‘ponte’ tra cittadini e Amministrazione". Si tratta di un Regolamento edilizio "migliorativo rispetto al precedente", ha rilevato Vincenzo Walter Stella (Sinistra per Modena), soprattutto "per gli elementi di partecipazione introdotti: un’azione che risponde alla volontà dei cittadini di pratiche trasparenti e di partecipare attivamente con l’Amministrazione in occasione di interventi potenzialmente impattanti per la città".

Annunciando il voto di astensione per Lega Modena, Giovanni Bertoldi ha ricordato che si tratta di un "documento che aggiorna il precedente, lo adegua ai tempi e lo relaziona col nuovo Pug", ma "sarebbe stato necessario un compromesso rispetto agli interventi sulle abitazioni, per venire incontro anche ai cittadini che hanno minori disponibilità economiche".

In replica, l’assessora Anna Maria Vandelli ha sottolineato gli elementi di partecipazione che caratterizzano il documento: "Per esempio – ha detto – daremo pubblicità a tutti i progetti complessi perché la partecipazione non esiste senza conoscenza". Vandelli ha infine sottolineato l’impegno del Regolamento sulle dotazioni delle abitazioni, con l’obiettivo "di garantire maggiore qualità negli alloggi".