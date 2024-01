Via libera alle primarie: per ora corsa a due

La conferma ufficiale è arrivata: il Partito democratico andrà alle primarie, domenica 3 marzo, per la scelta del candidato sindaco della coalizione di Centro sinistra in vista delle amministrative di giugno. La decisione è stata presa, mercoledì sera, nel corso dell’incontro tra il PD e le forze alleate Carpi Comune, Verdi, Carpi 2.0, Laboratorio Carpi, Articolo 1/Sinistra Italiana, Italia Viva, +Europa. Sino a oggi, ad aver reso pubblica la propria volontà di candidarsi, sono Riccardo Righi, architetto e attuale assessore a Urbanistica, Ambiente e Smart City del Comune, e Giovanni Taurasi, storico, divulgatore, dipendente della Regione Emilia-Romagna.

Salvo sorprese: fino a domani, infatti, le forze alleate potranno proporre altri candidati. A quel punto sarà sottoscritto il Regolamento per le Primarie, in via di definizione. "Sono onorato della fiducia che mi è stata data - afferma Righi -. La mia disponibilità si basa sulla convinzione che solo rimanendo uniti possiamo affrontare e vincere le grandi sfide del nostro tempo. Su questo baserò il mio lavoro. Farà pochissima differenza su quale sarà il candidato individuato per il centrosinistra se non ci uniamo con determinazione e impegno. Mi impegnerò da subito a lavorare instancabilmente per costruire insieme un’idea di città migliore, con responsabilità e visione. La nostra forza risiede nell’unità, e insieme possiamo creare una città ancora più forte e prosperosa".

"Partecipazione, ascolto, decisione: sono queste le tre basi con le quali intendo affrontare le primarie - prosegue Taurasi -. Ascolterò cittadini, associazioni, partiti per raccogliere idee, opinioni, proposte. Anche le critiche di ciò che non va, perché è nostro compito provare a migliorare le cose. Il programma per le elezioni lo faremo insieme, prendendoci cura della nostra amata Carpi, perché sia, sempre di più, un luogo accogliente, sicuro e stimolante, per chi vi abita e per le giovani generazioni. Si apre una nuova pagina della nostra storia, e dobbiamo scriverla insieme".

"Queste Primarie - commenta Daniela Depietri, Segretaria cittadina - rappresenteranno una grande occasione di partecipazione, confronto e mobilitazione, che renderanno più forte e credibile la proposta del candidato che verrà scelto dai cittadini. Vivremo queste Primarie come un momento elettrizzante, in cui tante energie, anche nuove, potranno prendere parola e far sentire la propria voce e le proprie istanze: è il bello della democrazia, quella democrazia che dà il nome al nostro partito".

Maria Silvia Cabri