"Via Loda resta pericolosa, immobilismo inaccettabile"

A seguito di un altro incidente verificatosi l’altro ieri in via Loda, nei pressi dello stabilimento Agrintesa, i gruppi consiliari Fratelli d’Italia e Centrodestra per Castelfranco Emilia tornano a rimarcare la situazione di pericolo di questa strada. "Denunciamo – sottolineano i consiglieri comunali Rosanna Righini e Roberta Garibaldi – il grave immobilismo delle istituzioni locali e provinciali. Nonostante due mozioni presentate sia in consiglio a Castelfranco sia in Provincia di Modena dai gruppi di centrodestra e approvate, con le quali si chiedevano impegni formali per il miglioramento della sicurezza in particolare del tratto all’altezza del civico 119 e della ditta Agrintesa, nulla si è mosso. Non solo l’immissione sulla strada degli operai di questa azienda risulta estremamente pericolosa per l’assenza di misure adeguate di sicurezza, ma anche studenti e cittadini sono costretti a camminare direttamente sulla carreggiata, in assenza di marciapiedi o percorsi protetti, per raggiungere la fermata del bus a raso. Una situazione – proseguono Righini e Garibaldi – che espone quotidianamente pedoni e mezzi a rischi gravissimi. Nei mesi scorsi, il centrodestra ha presentato una mozione al Comune di Castelfranco e successivamente una mozione in consiglio provinciale, a prima firma del consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Spatafora, entrambe approvate. Gli atti chiedevano interventi urgenti per mettere in sicurezza il tratto e risolvere le criticità più gravi.

Tuttavia, a distanza mesi nulla è stato fatto". "L’ultimo incidente è avvenuto proprio l’altro ieri, mentre si stava finalizzando con Spatafora la nuova interrogazione in Provincia per chiedere conto dei ritardi. Quando un’istituzione approva una mozione, si assume una responsabilità: non agire significa ignorare la sicurezza dei cittadini. Ribadiamo la richiesta di intervenire immediatamente, con misure concrete, per garantire l’incolumità di chi ogni giorno transita su quel tratto di via Loda, in particolare lavoratori, studenti e residenti. Su un tema di questo tipo, sul quale le istituzioni si sono assunte impegni precisi, non è accettabile l’immobilismo prolungato. Si agisca subito anche in considerazione della stagione invernale, quando a causa della scarsità di luce e delle condizioni ambientali aumenta il rischio".

Marco Pederzoli