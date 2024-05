Via Marchiona, gli agricoltori: "No all’impianto fotovoltaico"

‘La campagna della Marchiona’: questo il nome del neo nato comitato composto da una ventina tra imprenditori, agricoltori e residenti di Via Marchiona, nella prima periferia di Carpi. Obiettivo del comitato è ‘la valorizzazione del territorio agricolo e delle attività economiche rispetto ai progetti di impiantare ettari di pannelli fotovoltaici’. "La scorsa settimana – spiega il portavoce Federico Pepe, residente e titolare del b&b ‘Villa dei Cigni reali’ che si trova appunto su via Marchiona - ci siamo trovati per lanciare un progetto di conoscenza e valorizzazione delle tante interessanti realtà di questa zona. L’iniziativa è nata a seguito della presentazione, da parte di una nota azienda impiantistica locale, del progetto di collocare in questa zona dieci ettari di pannelli fotovoltaici con conseguente danneggiamento delle attività esistenti che si basano sull’offerta di un ambiente integro e di una campagna coltivata e curata". I componenti del comitato sono mossi dalla volontà di preservare "un territorio dove è ancora possibile immergersi in una campagna coltivata e valorizzata da decenni di pregiate coltivazioni", prosegue Pepe, laureato in ‘Progettazione dell’Architettura’ e laureando alla magistrale di ‘Architettura e città sostenibili’. "Anche attualmente in via Marchiona si trovano in poche centinaia di metri diverse particolarità tra le quali un bambuseto, unico a Carpi, varie aziende agricole con colture specializzate di pregio, vigneti biologici per la produzione di aceto balsamico, una attività di produzione e vendita di verdure biologiche, un b&b, un agriturismo, un sito di rinaturalizzazione agricola con bosco spontaneo, l’ortobosco, e una fattoria con ogni tipo di animali domestici in procinto di divenire fattoria didattica, oltre a due produttori di miele e, da poco, un lavandeto con 26.000 piante. Aggiungiamo la più piccola chiesa di Carpi e numerosi edifici agricoli vincolati per definire questa zona come un ‘unicum’ nel panorama territoriale. Inoltre, questa zona è sempre stata conservata e valorizzata anche in virtù del canale di irrigazione Cari V° che ha fatto da barriera alla dilagante cementificazione, mantenendone le sue originalità. Tutto questo ora è minacciato dalla possibile installazione di un mega impianto fotovoltaico che danneggerebbe pesantemente l’economia delle attività attualmente presenti. Chi farebbe una scampagnata in un luogo circondato da impianti fotovoltaici? La buona iniziativa di produrre energia in modo rinnovabile e sostenibile non deve tuttavia andare a scapito della conservazione del terreno coltivabile". Alcuni componenti del comitato si sono già recati in Comune: "Chiediamo attenzione al mondo politico e sensibilità al tema della tutela dei terreni agricoli rispetto ad iniziative necessarie ed utili, come il fotovoltaico, ma che potrebbero benissimo trovare spazio non su un terreno fertile ma su spazi di risulta". Il comitato promuoverà alcune iniziative di conoscenza della zona: sabato, alle 15,30 ci sarà uno spettacolo musicale ottenuto rendendo ascoltabili i campi elettrici generati dalle piante.

Maria Silvia Cabri