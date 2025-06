Via Mascagni, nuovo parcheggio da 13 posti

E’ stato aperto ieri il parcheggio realizzato in via Mascagni, zona Musicisti dove sono stati ricavati 13 posti auto e installate due nuove telecamere collegate al sistema di videosorveglianza cittadino. Sul posto, a verificare la buona riuscita dell’intervento, l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni e i tecnici.

"L’intervento – ha commentato Guerzoni – porterà a un miglioramento della sicurezza della circolazione stradale della zona, nei cui pressi si trova anche la scuola San Giovanni Bosco. Con il nuovo parcheggio, infatti, si riduce la pressione per la sosta nelle strade vicine con effetti migliorativi per la viabilità, anche ciclabile e pedonale. La presenza di telecamere consentirà, inoltre, il monitoraggio della zona da parte della Polizia locale".

I lavori, del valore complessivo di 200 mila euro, hanno interessato un’area in disuso di circa 800 metri quadrati tra via Mascagni e via San Giovanni Bosco, che è stata riqualificata e dove sono stati ricavati i posti auto e alcune aiuole, a separazione dell’area di parcheggio dalla sede stradale, con la piantumazione di nuovi alberi al posto di quelli rimossi, che risultavano a rischio cedimento. Complessivamente con l’intervento è stata destinata a verde una superficie di 460 metri quadrati che accoglie diverse essenze arboree e arbustive. L’accesso dei veicoli al parcheggio è possibile da via San Giovanni Bosco, mentre l’uscita è su via Mascagni. All’interno sono stati realizzati 13 stalli di sosta in betonelle filtranti autobloccanti, mentre altri sei stalli sono stati ricavati sul lato di via Mascagni. È stato inoltre realizzato un percorso pedonale sul lato nord di via San Giovanni Bosco, a raso strada, collegato al marciapiedi esistente sul lato est delle scuole all’interno del parco pubblico. Le due telecamere sono state posizionate su via San Giovanni Bosco all’ingresso del parcheggio e internamente sul lato di via Mascagni.