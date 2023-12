Via Matildica del Volto Santo. Ecco i fondi per valorizzarla

In arrivo un finanziamento ministeriale di 605mila euro per il potenziamento della Via Matildica del Volto Santo, che ha uno dei suoi punti più suggestivi nel borgo di san Pellegrino in Alpe (Frassinoro). In tale località è stato di recente inaugurato un ‘cippo miliare della Via Matildica del Volto Santo’, l’antico cammino di pellegrinaggio e di commercio di circa 200 chilometri che collega la città di Mantova a Lucca attraverso l’Appennino modenese. Il progetto presentato al Ministero del Turismo relativo a questo antico percorso si è collocato al secondo posto su 240 candidature nazionali nel bando "Sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani".

Il progetto vede coinvolto un ampio partenariato, il cui capofila è il Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, di cui fa parte anche l’Ente Parchi Emilia Centrale con sedi a Modena e Pievepelago. Il progetto finanziato prevede una serie di interventi che riguardano l’adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici per la ricettività, il miglioramento dei percorsi con la posa di 150 cippi miliari in arenaria (che si aggiungeranno ai 60 esistenti), la promozione turistica, la promo-commercializzazione e la comunicazione. Il tutto a beneficio di una fruibilità migliore e più sicura di questo percorso che già conta 18mila presenze annue, ma anche per una sua maggiore riconoscibilità.

La Via Matildica del Volto Santo è una recente proposta di turismo lento storico-religioso già presente nell’Atlante nazionale dei Cammini storici, riferita ad un’antichissima via direttrice tra Mantova e Lucca, due luoghi simbolo della religiosità medievale connessi alla venerazione di due singolari reliquie: il Preziosissimo Sangue a Mantova ed il Volto Santo a Lucca, tramite il santuario dei santi Pellegrino e Bianco sul crinale modenese.

