Via Menotti, comitato in Comune "Rassicurazioni sul cantiere"

Il Comitato ‘per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti a Carpi’, rappresentato dalla presidente Anna Freschetti, ha incontrato ieri Riccardo Righi, assessore all’Edilizia privata e Ricostruzione. "Dopo numerosi articoli sulla stampa locale, in considerazione dei motivi di pubblico interesse che hanno generato una fortissima esasperazione degli esercenti e dei cittadini residenti nella via Menotti e in quelle limitrofe – spiega la presidente Freschetti – siamo stati accolti, come comitato, dall’amministrazione comunale. In questa sede, abbiamo illustrato e documentato le problematiche emerse a causa del lungo stazionamento della gru posta in via Ciro Menotti, iniziato nei primi mesi del 2019, al servizio del cantiere edile del civico 8, con particolare riferimento ai problemi di viabilità, ai parcheggi selvaggi, agli atti di violenza perpetrati fra ragazzi, tra cui un tentativo di violenza sessuale, allo spaccio di droga e alla sicurezza in generale". A seguito dell’incontro, prosegue Anna Freschetti, "abbiamo ottenuto dall’assessore Riccardo Righi delle rassicurazioni sulla volontà da parte dell’Amministrazione comunale al fine di ricercare, in tempi brevi, una soluzione condivisa sulla problematica presentata. Infatti, nei prossimi giorni, sarà fissato un incontro, presso gli uffici dell’Assessorato di competenza con le parti interessate del cantiere, direzione lavori e impresa, al fine di trovare una soluzione che permetta di limitare il più possibile lo stazionamento della gru lungo la via".

"Il Comitato – conclude la presidente a nome di tutti gli iscritti – ora resta in attesa di una concreta soluzione, ma sarà vigile e continuerà a manifestare ed a diffondere le proprie posizioni relative alle problematiche generate dalla gru di cantiere".

m.s.c.