Via Menotti pronta a festeggiare la rimozione della gru

Altro tassello nella ‘battaglia’ che sta portando avanti il ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’, "a fronte della gru che da alcuni anni è stata installata al servizio del cantiere del civico 8, e che per molti mesi è rimasta ferma". "L’8 settembre scorso – fa sapere il Comitato direttivo – abbiamo incontrato di nuovo l’assessore Riccardo Righi che ci ha riferito che in quella stessa mattinata sarebbe avvenuto il sopralluogo da parte della direttrice lavori. Quello che poi è emerso è che allo stato attuale, la gru non sarebbe più necessaria e nemmeno il ponteggio. Avverrà un cambio d’impresa ma nel mentre, la gru potrà essere rimossa". "L’assessore ci è parso molto fiducioso. Forse entro fine mese ci lasciamo tutto alle spalle e finalmente potremo riavere libera la via: durante l’incontro abbiamo ipotizzato di fare una festa nella via.

Uno street food proprio per festeggiare questo momento tanto aspettato. Ci possiamo fidare questa volta? Non perdiamo la speranza e attendiamo con ansia la rimozione della gru!". m.s.c.