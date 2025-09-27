Via Minutara, stop degrado. L’Ausl attiva la sorveglianza: "Punto prelievi più sicuro"

E’ un’area (l’ex aeronautica) particolarmente vasta e per questo difficile da monitorare. Nei mesi scorsi erano state segnalate intrusioni di senzatetto negli edifici abbandonati ma anche furti di rame dalle centraline elettriche tanto che, per risolvere l’allarmante situazione, ad agosto c’era stato un incontro tra Ausl, esercito e carabinieri con l’impegno di trovare una soluzione.

Ora arriva una novità per via Minutara, dove sono ospitati importanti servizi sanitari per il cittadino. I provvedimenti sono stati assunti in breve tempo dall’Ausl, che ha deciso di attivare la sorveglianza: le guardie controlleranno gli accessi allo spazio in questione. La stretta sulle misure di sicurezza, nel Punto prelievi, è scattata lo scorso mercoledì per rendere la zona più sicura e sorvegliata, a tutela sia delle persone che utilizzano i servizi sanitari sia dei professionisti che ci lavorano.

L’Ausl, in accordo con l’Accademia Militare (l’area è di proprietà dell’esercito italiano e da oltre tre anni in concessione all’Ausl) ha attivato infatti un servizio di controllo tramite l’azienda Coopservice per monitorare gli ingressi e le uscite onde evitare intrusioni di persone che occupano l’area in modo improprio. Al centro dell’incontro di agosto vi era proprio il tema sicurezza dopo che nell’ex aeronautica si erano registrate non solo le intrusioni di senzatetto ma anche furti di rame, che avevano compromesso il lavoro. Fortunatamente il personale del servizio di informatica era intervenuto in emergenza facendo in modo che tutti i dispositivi funzionassero.

Quale sarà quindi il compito della guardia? Dal 24 settembre un operatore di Coopervice si trova all’ingresso e chiede alle persone presso quale servizio sanitario devono recarsi. Non viene però richiesto o verificato alcun documento di riconoscimento e non viene richiesta all’ingresso l’impegnativa del medico. Se la persona è a bordo di un’auto o moto l’operatore segna il numero di targa in modo da registrare gli ingressi e le uscite; se una persona si reca a piedi o in bicicletta viene comunque monitorato ingresso e uscita. I controlli vengono effettuati anche nell’intera area dopo la chiusura dei servizi sanitari per verificare che non rimangano all’interno veicoli o persone non autorizzate.

La volontà dell’azienda, dunque, è tutelare cittadini e operatori dal momento che nell’area di via Minutara, appunto, si trovano servizi di prossimità molto importanti come il Punto prelievi (con una media di 350 prelievi al giorno), il centro di distribuzione stomie, l’ambulatorio vaccinazioni del servizio Igiene pubblica per vaccinazioni, l’ambulatorio migranti per gli screening, aperto due volte a settimana.

Valentina Reggiani