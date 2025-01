Via Nicolò Fabrizi nel mirino dei ladri

Hanno cercato di entrare in tutti i modi: arrampicandosi dalle finestre o forzando le porte. Hanno pure svaligiato i garage. Ad essere presi di mira dai ladri sotto le feste – ma anche martedì notte – sono stati i residenti di alcune palazzine di via Nicolò Fabrizi. A presentare denuncia ai carabinieri, ieri, una delle residenti che ha subito appunto un tentativo di intrusione proprio martedì sera. I ladri hanno cercato di entrare dal balcone ma lo scorso 22 dicembre ignoti hanno svaligiato anche un garage, portandosi via bottiglie di vino, scarpe e borse e cercando di allontanarsi con una vespa posteggiata nel box. Il cinque gennaio ennesima intrusione in uno dei box ma pare che, in questo caso, sia stata sottratta poca merce. I residenti hanno notato due uomini che, dopo essersi arrampicati da una finestra, tentavano appunto di introdursi in uno degli appartamenti in cui è presente anche un ambulatorio medico.

Solo ieri, dopo che la residente aveva presentato denuncia i malviventi sono tornati, portandosi via una bicicletta. I residenti si dicono quindi preoccupati per la situazione di criminalità che persiste e, soprattutto, chiedono maggiori controlli nella zona che affaccia sul parco e sempre più spesso meta di malintenzionati.

v.r.