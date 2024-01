Via Nievo, oltre la rotonda serve il ’pass’

Qualcuno ha ‘anticipato’ la sveglia di qualche minuto, per raggiungere i parcheggi per tempo e non restare ‘imbottigliato’. Altri hanno abbandonato ‘i passeggeri’ un po’ più lontano del solito, da dove il polo scolastico era solo un’ipotesi, seminascosta dalla nebbia di una mattinata gelida. Altri, la maggioranza, si sono armati di pazienza, incolonnandosi verso e lungo via Nievo. Primo giorno di sperimentazione viaria, a ridosso del polo scolastico, e se è presto per capirne la portata, non è presto per dare conto dell’ampio dibattito social che ne è seguito, dividendo – molto sommariamente – soddisfatti e insoddisfatti. La misura, recepita dall’Amministrazione comunale su un progetto degli studenti del corso di logistica del Volta, tenta di alleggerire il carico di traffico che insiste sulla zona, impedendo alle auto di procedere oltre la rotatoria che immette in piazza Falcone e Borsellino, dove si trovano gli edifici scolastici e dove entrano solo i mezzi di trasporto pubblico e i titolari di apposita autorizzazione, controllata dai volontari delle associazioni (ANC, ANPS, ANFI e GGEV) che, ieri mattina di buon’ora, erano già ai loro posti a supporto della Polizia Locale, presente con più pattuglie anche lungo la viabilità principale che conduce al polo scolastico. Ma dicevamo dei social, che da una parte accusano, dall’altra difendono spiegando come "il tentativo andrebbe comunque apprezzato". In parecchi, però, non apprezzano: "Serve una strada in più. In questo modo – argomenta qualcuno – si sposta solo il problema da una parte all’altra, senza risolverlo". E ancora "tanto di cappello ai ragazzi che si sono impegnati per elaborare una soluzione, ma con tante auto dirette alla scuole una soluzione, con questa viabilità, non c’è". "Spiegamento di forze notevole, code altrettanto", si legge su un altro commento e, detto che la sperimentazione terminerà l’11 febbraio quando, ha detto il Sindaco Gian Francesco Menani, "valuteremo i risultati e li recepiremo, se saranno andati nella giusta direzione, o faremo un passo indietro", resta da aggiungere come, in coda al ‘giorno uno’, anche Andrea Baccarani, Presidente del consiglio di istituto del Volta, chiede tempo e resta cauto in ordine alle modifiche adottate. "Com’è andata? Più luci che ombre, con inevitabili dettagli da migliorare. Diciamo che quello che stiamo facendo è un primo passo, ma per dare un giudizio occorre aspettare – conclude Baccarani - almeno la fine della sperimentazione".

Stefano Fogliani