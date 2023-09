"Via Pola, già previsti interventi sull’asfalto"

"La chiusura di via Pola esterna è stata determinata dalle pessime condizioni del manto stradale a tutela della incolumità degli utilizzatori": Paolo Malvezzi, assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici, interviene in merito all’interpellanza depositata dal M5s. "La situazione delle strade di valle è nota – prosegue Malvezzi – e sono state messe in campo valutazioni di carattere tecnico per individuare la migliore soluzione duratura nel tempo. In via Pola si procederà con la stessa modalità con cui si è intervenuti su via Gruppo che sta dando riscontri positivi. Si procederà con la fresatura del vecchio manto stradale, seguita da interventi di stabilizzazione del sottofondo per creare una nuova superficie stradale".