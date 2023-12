Via Ponte Muratori, divelti i birilli dalle auto: "Metteremo telecamere"

Si aggiunge un’ennesima puntata in quello che ormai è diventato il "cordolo della discordia", che sta dividendo le opinioni dei vignolesi e non solo. Ancora una volta, infatti, nelle scorse ore sono stati divelti diversi birilli del cordolo posto lungo via Ponte Muratori, installati soltanto un paio di settimane fa dall’amministrazione comunale per cercare di impedire ai veicoli provenienti da Savignano di svoltare a sinistra verso il centro storico di Vignola. Già una settimana fa si era assistito a un primo "strike", con diversi birilli abbattuti molto probabilmente dal conducente di un veicolo intenzionato comunque a svoltare in centro storico. Prontamente, l’amministrazione aveva provveduto a risistemare tutto. Nelle scorse ore, si è assistito di nuovo all’abbattimento di diversi birilli, molto probabilmente per il medesimo motivo, ovvero permettere la svolta delle vetture provenienti da Savignano verso il centro storico di Vignola. Dall’altra parte, però, l’amministrazione comunale non demorde ed è intenzionata a tenere la barra dritta (oltre ai birilli…) sulla propria decisione. L’assessore al centro storico Niccolò Pesci ha infatti fatto sapere che l’intenzione è quella di rimettere tutti i birilli al loro posto. Ma non solo: "Purtroppo – aggiunge – qualche furbone si diverte a passarci sopra. Stiamo valutando di posizionare una telecamera". Presto, quindi, potrebbe essere più rischioso non rispettare questo divieto di svolta, dal momento che un occhio elettronico potrebbe facilmente catturare il veicolo che si rende responsabile di una simile azione. m.ped.