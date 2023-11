"Via Remesina, ancora buche. Si va ai 20 all’ora"

‘Non ci resta che piangere’: citano il titolo del famoso film di Triosi e Begnini i componenti del ‘Comitato Remesina’ per descrivere il loro stato d’animo a fronte dell’attuale situazione in cui si trova la strada. Le piogge degli ultimi giorni hanno ulteriormente aggravato lo stato di via Remesina, "oramai assolutamente non più percorribile, neppure dai camion". Poco più di un mese fa, a fine settembre il comitato (che si è costituito a inizio ottobre 2019 con l’obiettivo ‘di difendere la dignità e il diritto di ciclisti, motociclisti e automobilisti di poter percorrere in modo dignitoso via Remesina, arteria stradale importantissima’, ndr), aveva nuovamente fatto sentire la sua voce: "Dopo le infinite promesse che ci hanno fatto in questi anni, la strada è ancora messa così, piena di buche. Che fine hanno fatto tutte quelle parole?". "Le buche rispetto alla strada presentano un dislivello di quasi 20 centimetri – afferma un residente –. L’altra sera ho spaccato i cerchioni della macchina e ho visto con i mio occhi un camion che faticava a percorrere quel manto stradale. Ai lati, poi, l’asfalto è completamente sparito, collassando sulla terra. E questa sarebbe la ciclabile? Dobbiamo aspettare che ci scappi un morto perché qualcuno intervenga ma questa volta sul serio e non con rattoppi?".

Le polemiche giungono non solo dai residenti carpigiani ma anche da quelli di Sant’Antonio in Mercadello (essendo la strada strategica per collegare Novi a Rovereto e Sant’Antonio): "Io e altri cittadini non riusciamo più a percorrere via Remesina c’è il rischio di arrecare danni alle auto. L’unica soluzione è provare ad andare ai 20 chilometri all’ora, ma sempre con il timore di forare un pneumatico o distruggere un ammortizzatore. Un ‘film’ già visto: due o tre anni fa, prima di rifare l’asfalto, la strada si era ridotta ad un continuo tra dossi e buche e non si riusciva più a percorrerla: non si può nel 2023 girare in una strada così pericolosa!". Dopo lunghe battaglie, a fine agosto 2020 il ‘Comitato Remesina’ aveva ottenuto dall’amministrazione la manutenzione e la riasfaltatura della strada, la ‘ripavimentazione’, nel tratto compreso tra via Valle e il confine comunale verso Novi, che non era più percorribile causa le grosse buche e le sconnessioni del manto stradale.

"Già a fine ottobre 2021 avevamo manifestato la nostra preoccupazione in quanto ci era stato promesso un ulteriore intervento su via Remesina esterna ma non è accaduto. E dopo appena un anno già se ne vedevano i risultati: buche e rattoppi. Ed è passato solo un anno. Adesso – proseguono i residenti – la situazione è ulteriormente peggiorata. Ci avevamo detto che nel 2022 sarebbero intervenuti per asfaltare e per proseguire in altri punti le prove tecniche eseguite in via Griduzza. Niente è stato fatto: l’asfalto si è spaccato al centro della strada e fuoriesce pure l’erba". Sul punto interviene Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici: "Stiamo aspettando che si concludano le procedure di affidamento dei lavori previsti con accordo quadro per 1 milione di euro per partire con i lavori. È interesse dell’amministrazione intervenire quanto prima sulle strade extraurbane per tale importo per poi procedere nel 2024 sulle strade urbane e delle frazioni sempre per analogo importo. Piú di 2 milioni di euro tra fine anno ed inizio 2024 per manutenzione strade oltre ai 200mila euro di manutenzione alle strade bianche che inizieranno la prossima settimana". "Anche Novi – conclude il sindaco Enrico Diacci – segue con attenzione, confrontandosi con la parte politica, con l’auspicio di trovare presto una soluzione vista l’importanza della via che collega i nostri tre centri". [EMPTYTAG]