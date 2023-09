Via Remesina, il comitato insorge:: "Di nuovo crepe, buche e rattoppi"

"Dopo le infinite promesse che ci hanno fatto in questi anni, la strada è ancora in queste condizioni". Torna a fare sentire la propria voce il comitato Remesina che si è costituito a inizio ottobre 2019 con l’obiettivo "di difendere la dignità e il diritto di ciclisti, motociclisti e automobilisti di poter percorrere in modo dignitoso via Remesina (esterna), arteria stradale importantissima per la viabilità del territorio, anche alla luce delle poche e precarie alternative". "Via Remesina presenta di nuovo grosse problematicità – lamenta il comitato – che fine hanno fatto le promesse del Comune?".

Dopo lunghe battaglie, a fine agosto 2020 il comitato aveva ottenuto dall’Amministrazione la manutenzione e la riasfaltatura della strada, la ‘ripavimentazione’, nel tratto compreso tra via Valle e il confine comunale verso Novi, che non era più percorribile causa le grosse buche e le sconnessioni del manto stradale. "Già a fine ottobre 2021 avevamo manifestato la nostra preoccupazione in quanto ci era stato promesso un ulteriore intervento su via Remesina esterna ma non è accaduto. E dopo appena un anno già se ne vedevano i risultati: buche e rattoppi. Adesso – proseguono i residenti – la situazione è ulteriormente peggiorata. Ci avevamo detto che nel 2022 sarebbero intervenuti per asfaltare e per proseguire in altri punti le prove tecniche eseguite in via Griduzza. Niente è stato fatto: l’asfalto si è spaccato al centro della strada e fuoriesce pure l’erba. Quella che ai alti doveva essere la ciclabile è un insieme di cumuli di cemento". "Nonostante i divieti, i mezzi pesanti continuano a circolare; quello che l’amministrazione aveva posato a terra non è vero e proprio asfalto, ma un miscuglio, un ‘asfalto leggero’, giusto per evitare che si sollevasse la polvere. Ci avevano promesso che sarebbe stato solo transitorio, un intervento sperimentale iniziale, in vista di una vera e propria riasfaltatura, nel 2022 appunto. Ma tutto è finito nel dimenticatoio e sarà sempre peggio con la brutta stagione. Hanno creato una corsia per le ciclabili: il solo cemento armato di divisoria è talmente pesante che porta a cedimenti della strada. Il nostro è un appello: intervenite". "Stiamo costruendo un piano investimenti 20242026 che preveda anche per l’anno prossimo interventi significativi sulla manutenzione dei manti stradali – interviene sul tema delle strade in generale l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Malvezzi –. Siamo in attesa dell’aggiudicazione da parte della Stazione Unica Appaltante dell’accordo quadro per la manutenzione delle strade che prevede nel triennio una spesa complessiva di 3,5 milioni (partecipazione di 43 imprese). L’auspicio è quello di avere individuato la ditta entro la fine di ottobre in modo da poter affidare i lavori previsti nel 2023 per 1.200.000 euro e di predisporre il progetto per gli interventi previsti nel 2024 che oggi ammontano a 600mila euro ma che contiamo di aumentare. Di recente è stato approvato un progetto per la manutenzione delle strade bianche per 200mila euro".

Maria Silvia Cabri