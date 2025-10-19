Via Roosevelt, compleanno con cantiere fermo

"Meritiamo risposte: perché da giorni il cantiere è fermo? La data della fine dei lavori (30 ottobre) si avvicina, ma da martedì non si vedono operai al lavoro. In compenso, sempre più automobilisti, e dunque clienti, evitano di passare di qui, e il nostro danno aumenta". Non c’è pace per i commercianti di via Roosevelt, che si definiscono "in balia di un cronoprogramma che non ci è mai stato dato". Tra l’amara ironia e lo scoramento, i negozianti hanno ‘festeggiato’ un anno dall’inizio dei lavori. Molte le incertezze.

"A un anno dall’inizio dei lavori e dopo mesi dall’accertamento di errori di direzione dei lavori, il cantiere di via Roosevelt procede a totale rilento – afferma Massimo Barbi, coordinatore Forza Italia Carpi -. Gli uffici tecnici sono chiusi in un silenzio assordante, nessuna comunicazione sui maggiori costi che si dovranno affrontare per sbagli accertati, né previsione di eventuali ristori e/o risorse a fondo perduto per investimenti sulle attività dei commercianti, ma soprattutto, nessuna previsione sulla conclusione dei lavori. Come coordinatore di FI Carpi e come tecnico – prosegue - mi chiedo a questo punto se tutto ciò poteva essere evitato o se fosse davvero necessaria questa corsa frenetica, imposta dall’amministrazione mediante il Pug, per la maggiore permeabilità dei suoli, che ha accecato i veri bisogni del quartiere di Cibeno. Un esempio? Migliorare il collegamento con il centro eliminando l’annoso problema del passaggio a livello, per il quale gli uffici tecnici su richiesta del Consiglio comunale di alcuni anni fa si erano impegnati a fare uno studio di fattibilità. Per questo sollecitiamo amministrazione e sindaco a fare il punto della situazione sul cantiere per permettere alle attività commerciali e ai cittadini di avere finalmente la tranquillità che meritano".

Anche Fratelli d’Italia punta sull’anno passato e sulle "troppe incertezze sull’esito dei lavori. Avevamo già posto l’attenzione sul tema con un’interrogazione la primavera, ma ci troviamo a dover ancora una volta chiedere conto di quanto stia succedendo", affermano il vicecapogruppo Fd’I in Consiglio comunale Tommaso Casolari e il consigliere e presidente di circolo cittadino Federica Carletti. "Ci chiediamo se l’Amministrazione non abbia nuovamente preso in giro cittadini e commercianti che si trovano a non poter usufruire della zona. Inammissibile non ci sia ancora un cronoprogramma preciso. Tutto questo dopo il nostro impegno messo in pratica con una raccolta firme a nome di Fratelli d’Italia e in appoggio al comitato per sostenere una battaglia giusta che chiede tempi certi. Abbiamo portato il tema su un piano istituzionale facendo anche un consiglio comunale ad hoc su via Roosevelt e ora è tempo che vengano date risposte chiare a tutti i cittadini".

Maria Silvia Cabri