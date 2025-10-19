Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Modena
CronacaVia Roosevelt, compleanno con cantiere fermo
19 ott 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
  Via Roosevelt, compleanno con cantiere fermo

Via Roosevelt, compleanno con cantiere fermo

Carpi, un anno fa l’inizio dei lavori, ma i commercianti denunciano: "Il 30 ottobre dovrebbero finire, ma qui gli operai non si vedono"

Ruspe ferme in via Roosevelt, ma i lavori dovrebbero finire tra due settimane

Ruspe ferme in via Roosevelt, ma i lavori dovrebbero finire tra due settimane

Per approfondire:

"Meritiamo risposte: perché da giorni il cantiere è fermo? La data della fine dei lavori (30 ottobre) si avvicina, ma da martedì non si vedono operai al lavoro. In compenso, sempre più automobilisti, e dunque clienti, evitano di passare di qui, e il nostro danno aumenta". Non c’è pace per i commercianti di via Roosevelt, che si definiscono "in balia di un cronoprogramma che non ci è mai stato dato". Tra l’amara ironia e lo scoramento, i negozianti hanno ‘festeggiato’ un anno dall’inizio dei lavori. Molte le incertezze.

"A un anno dall’inizio dei lavori e dopo mesi dall’accertamento di errori di direzione dei lavori, il cantiere di via Roosevelt procede a totale rilento – afferma Massimo Barbi, coordinatore Forza Italia Carpi -. Gli uffici tecnici sono chiusi in un silenzio assordante, nessuna comunicazione sui maggiori costi che si dovranno affrontare per sbagli accertati, né previsione di eventuali ristori e/o risorse a fondo perduto per investimenti sulle attività dei commercianti, ma soprattutto, nessuna previsione sulla conclusione dei lavori. Come coordinatore di FI Carpi e come tecnico – prosegue - mi chiedo a questo punto se tutto ciò poteva essere evitato o se fosse davvero necessaria questa corsa frenetica, imposta dall’amministrazione mediante il Pug, per la maggiore permeabilità dei suoli, che ha accecato i veri bisogni del quartiere di Cibeno. Un esempio? Migliorare il collegamento con il centro eliminando l’annoso problema del passaggio a livello, per il quale gli uffici tecnici su richiesta del Consiglio comunale di alcuni anni fa si erano impegnati a fare uno studio di fattibilità. Per questo sollecitiamo amministrazione e sindaco a fare il punto della situazione sul cantiere per permettere alle attività commerciali e ai cittadini di avere finalmente la tranquillità che meritano".

Anche Fratelli d’Italia punta sull’anno passato e sulle "troppe incertezze sull’esito dei lavori. Avevamo già posto l’attenzione sul tema con un’interrogazione la primavera, ma ci troviamo a dover ancora una volta chiedere conto di quanto stia succedendo", affermano il vicecapogruppo Fd’I in Consiglio comunale Tommaso Casolari e il consigliere e presidente di circolo cittadino Federica Carletti. "Ci chiediamo se l’Amministrazione non abbia nuovamente preso in giro cittadini e commercianti che si trovano a non poter usufruire della zona. Inammissibile non ci sia ancora un cronoprogramma preciso. Tutto questo dopo il nostro impegno messo in pratica con una raccolta firme a nome di Fratelli d’Italia e in appoggio al comitato per sostenere una battaglia giusta che chiede tempi certi. Abbiamo portato il tema su un piano istituzionale facendo anche un consiglio comunale ad hoc su via Roosevelt e ora è tempo che vengano date risposte chiare a tutti i cittadini".

Maria Silvia Cabri

