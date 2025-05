"Via Roosevelt, ennesimo disastro del Pd"

Solidarietà ai commercianti di via Roosevelt e sostegno alla loro petizione giunge dalle forze di opposizione. "Riteniamo legittima la posizione dei commercianti - affermano Michele De Rosa e Massimo Barbi, Forza Italia Carpi -. I disagi che sta provocando il cantiere sono evidenti a tutti, e non solo per le attività commerciali, ma anche per residenti e cittadini che attraversano quotidianamente quella strada. La certezza dei tempi di conclusione dei lavori e la programmazione dei lavori sono fondamentali, per questa ragione - ribadiscono da Forza Italia - diamo tutto il nostro pieno sostegno ai commercianti e aderiremo alla petizione che hanno proposto, riteniamo ancora una volta che il sindaco Righi si renda disponibile, come ha fatto da inizio mandato anche in altre occasioni, ad un incontro per dare risposte e chiarimenti sullo stato dei lavori".

"L’amministrazione ha fallito, chieda scusa ai commercianti - tuona Fratelli d’Italia -. L’ennesimo disastro targato Pd: un cantiere che doveva riqualificare si è trasformato in una ferita aperta per tutta la città, esempio di una programmazione fallimentare, priva di trasparenza e senza alcuna attenzione per chi ogni giorno vive, lavora e produce a Carpi". Prosegue Tommaso Casolari, vicecapogruppo Fd’I in Consiglio comunale: "Dopo mesi di disagi, promesse non mantenute e mancanza di comunicazione dell’amministrazione comunale, i commercianti chiedono con forza i risarcimenti per i danni subiti, un cronoprogramma certo e pubblico, e soprattutto la riapertura immediata del tratto completato, ancora inspiegabilmente chiuso. Proposte avanzate anche da noi, che ci siamo messi in ascolto, al contrario di qualcun altro. I commercianti rappresentano una categoria importante, costretta a lavorare in un contesto, come quello carpigiano, in cui governa una sinistra che, invece di favorire la libertà di impresa la ostacola con interventi che inseguono politiche green inefficaci e ideologiche". "Il Pd ha fallito su tutta la linea - aggiunge Federica Carletti, presidente di Fd’I Carpi e consigliere comunale -. I cittadini e i commercianti sono stanchi di una classe politica che non ha idea di cosa accada nei quartieri, che parla di ‘rain garden’ mentre lascia affondare intere strade nel caos. La Giunta comunale ha dimostrato una preoccupante incapacità nella gestione delle opere pubbliche, lasciando per mesi un cantiere aperto senza coordinamento, senza comunicazione e senza rispetto per le persone. Chi amministra ha il dovere di ascoltare, agire e rispondere e, quando fallisce, come in questo caso, ha il dovere di chiedere scusa".

Maria Silvia Cabri