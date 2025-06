Via Roosevelt, i negozianti: "Parliamo di ristori"

"Siamo contenti che ci sia stato un Consiglio comunale dedicato alla situazione di via Roosevelt, ma è stata, come prevedibile, fondamentalmente una discussione politica. Quello che a noi davvero interessa è sapere in che modo e in che tempi proseguirà il cantiere e la questione ristori. Per questo attendiamo con trepidazione l’incontro di martedì con l’amministrazione".

C’era anche una rappresentanza dei commercianti di via Roosevelt giovedì sera nella sala consigliare, per seguire ‘dal vivo’ lo svolgersi del Consiglio monotematico, convocato su richiesta di Fratelli d’Italia, al quale però i negozianti hanno potuto presenziare solo come uditori. Per questo - salvo il levarsi di un ‘vergognatevi!’ da parte di uno dei presenti, che poi si è alzato per abbandonare la sala - i commercianti prima dell’inizio hanno consegnato un loro comunicato che è stato letto dal consigliere di Fratelli d’Italia Tommaso Casolari.

"Siamo stati fino a qui anche troppo bravi a mantenere bassi i toni nei confronti dell’amministrazione, ma abbiamo raggiunto un livello di sopportazione massimo, poiché ognuno di noi è stato toccato in modo più o meno importante dal punto di vista economico, vedendo il lavoro calare drasticamente, anche la difficoltà del passaggio dei mezzi pesanti dei fornitori. Il primo stralcio è completamente fermo dalla fine di marzo e i lavori generali sono in standby da oltre quattro settimane. Vogliamo informazioni definitive e reali". "Da mesi - proseguono - riceviamo informazioni frammentarie, fuorvianti e talvolta mendaci, finalizzate a mantenere una sorta di quiete. Siamo stati più volte chiamati in Comune per essere ragguagliati sull’avanzamento lavori, ma la maggior parte delle informazioni ricevute non ha poi trovato riscontro nei fatti. Abbiamo più volte espresso le preoccupazioni relative alla sicurezza, vedi primo tra tutti il passaggio dei mezzi di soccorso. Sono stati commessi errori che tardano a essere sistemati, nonostante le tempistiche indicate per correggerli siano abbondantemente passate".

Nel corso del Consiglio è stata approvata la mozione presentata da Michele De Rosa, Forza Italia, a sostegno dei commercianti: "Preso atto della situazione attuale e per quello che possiamo fare essendo all’opposizione, siamo soddisfatti dell’approvazione della mozione.

Ci dispiace però che su queste tematiche il Consiglio si trasformi in un’arena politica dove c’è chi è più interessato a puntare la bandierina di partito o ad intestarsi il merito di aver ottenuto qualcosa, non accettando il dialogo, perdendo di vista il contenuto delle questioni. Ai cittadini non interessa chi ottiene il risultato, ma che questo ci sia, anche se frutto di compromesso e di dialogo fra le forze politiche". Maria Silvia Cabri