Via Roosevelt, il sindaco:: "I ristori non sono dovuti"

"Non sussistono le condizioni per erogare indennizzi o risarcimenti a favore dei commercianti di via Roosevelt". È quanto emerso dall’incontro tra i rappresentanti del comitato di via Roosevelt e il sindaco Riccardo Righi, le assessore all’Ambiente Serena Pedrazzoli e al Commercio Paola Poletti. Due, infatti, i temi al centro della discussione: il nuovo cronoprogramma del cantiere di rigenerazione della strada e, appunto, gli ulteriori investimenti per valorizzare l’area.

Il primo cittadino ha detto chiaramente che "seguito di un approfondito lavoro di analisi e confronto con le soluzioni applicate anche da altri Comuni, si è stabilito che poiché la circolazione è sempre stata possibile e le attività commerciali raggiungibili, anche con possibilità di parcheggio, non sussistono le condizioni per erogare indennizzi, e ciò anche per evitare di esporre l’amministrazione al rischio di contestazione di danno erariale".

Al fine comunque di dare sollievo ai disagi subiti dai negozianti a causa dei ritardi dei lavori, il sindaco ha espresso l’impegno a investire ulteriori risorse per valorizzare l’area, stabilendo che "le soluzioni per rigenerare e qualificare l’asse stradale (dagli interventi sui locali a quelli sul suolo pubblico alle attività di animazione) saranno individuate nei prossimi mesi insieme ai commercianti".

Sotto il profilo del nuovo cronoprogramma dei lavori, ripartiranno subito dopo l’approvazione, da parte della Giunta (la prossima settimana), della perizia di variante il cui contenuto è stato approfondito in un incontro con il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice.

"In base al nuovo cronoprogramma - ha affermato Righi - la conclusione dei lavori è prevista per la fine di ottobre. In novembre saranno realizzate le rifiniture e gli interventi sul verde che non impatteranno, però, sulla circolazione. Tutti i lavori saranno seguiti costantemente dai tecnici del Comune".

Sul fronte commercianti, la priorità è la conclusione dei cantieri. "Il primo stralcio è completamente fermo dalla fine di marzo e i lavori sono in standby da cinque settimane. Vogliamo informazioni definitive – affermano -. Ora il nodo cruciale è che la variante venga approvata sia in termini di fattibilità, che di tempistiche. L’auspicio è che i lavori ripartono entro quindici giorni per poi terminare del tutto tra fine ottobre e inizio novembre".

Sul tema ristori interviene Federica Boccaletti, consigliere di Fratelli d’Italia: "Niente risarcimenti! Ecco il senso della bocciatura della mozione di Fratelli d’Italia ed ecco il tentativo di raggirare l’ostacolo, proponendo un regolamento che non risolve affatto l’emergenza attuale di chi, in via Roosevelt, ha subito disagi e danni economici, sicuramente per ritardi ed errori non suoi. Ancora una volta il Comune si dimostra sordo alle richieste più che legittime della cittadinanza".

Maria Silvia Cabri