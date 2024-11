"Via Roosvelt, ci sarà ancora più cemento"

"Per anni hanno cementificato Carpi e permesso una urbanizzazione selvaggia, oltre a consentire il proliferare di ipermercati e catene di negozi, ingolfandoci con cemento e gas di scarico. E ora pensano di risolvere tutto con un intervento per fare di via Roosevelt uno ‘spazio urbano più verde, sicuro e sostenibile, attraverso la combinazione di soluzioni di drenaggio urbano sostenibile e la piantumazione di specie vegetali idonee’. A nostro parere, alla base di questa progettazione sembra mancare una vera e propria valutazione di impatto ambientale". Non arretra dalla sua posizione il gruppo Facebook ‘Carpi Differente’ che invita i cittadini a firmare la petizione sulla piattaforma change.org ‘Per una Carpi più scorrevole: tempi certi e aria pulita’.

"L’assessore Pedrazzoli ha descritto nei dettagli il progetto che sarà realizzato in via Roosevelt - afferma Christian Ferrarini, moderatore del gruppo e ‘cittadino attivo della comunità di Carpi’ (come si definisce) -. Nello specifico, con riferimento al sistema di scolo che vogliono creare, certamente potrà avere ripercussioni positive, ma non nascondiamo varie perplessità. Pensano si possa risolvere tutto il problema (da inquinamento ad allagamento strade…) solo con questo intervento in via Roosevelt? Sarebbe stato necessario un progetto di più ampio respiro. Ma soprattutto, per realizzare il sistema drenante verrà sicuramente utilizzato del… cemento drenante, altro asfalto, dunque un circolo vizioso! Materiale che poi di deteriora, deperisce, producendo rifiuti da smaltire in modo adeguato. E poi, gli alberi che intendono piantumare necessiteranno di almeno cinque anni prima di potere avere effetti positivi in termini di inquinamento". "L’assessore ha sottolineato che la zona a 30km/h, riguarderà ‘solo un tratto di via Roosevelt, di circa 30 metri, in corrispondenza delle scuole di via Martiri di Fossoli’ – prosegue Carpi Differente – ma egualmente reputiamo che ciò avrà delle ripercussioni su tutta la viabilità della strada che è strategica per collegare il centro di Carpi a Sa Marino, Novi e l’area Nord. Necessariamente ci saranno ingorghi di traffico, rallentamenti e dunque, maggiore emissione di anidride carbonica e inquinamento". La petizione lanciata dal gruppo riguarda a 360 gradi la città: "Ci sono altre contraddizioni che non comprendiamo: ad esempio faranno la famosa Bretella per collegare la zona autotrasportatori di Fossoli all’area industriale di Carpi, così da, come dicono, fare defluire meglio il traffico. Però – sottolinea Ferrarini – per realizzare la Bretella hanno sacrificato il ‘bosco magico’, nonostante la notevole mobilitazione che c’è stata".

Maria Silvia Cabri