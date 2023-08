Via Santa Chiara 14: aperto il bando per le associazioni culturali

È aperto il bando per assegnare a titolo gratuito a un’associazione allo spazio al piano terra dell’edificio di via Santa Chiara 14, di proprietà del Comune di Modena, che dovrà essere destinato a sede di un progetto culturale.

Fino a martedì 25 agosto le associazioni possono presentare un progetto culturale da insediare nel contesto della zona Santa Chiara-Carteria che abbia anche una funzione di aggregazione creativa e di richiamo, favorendo l’animazione, la frequentazione e la vivibilità della zona.

Possono partecipare alla selezione le associazioni che svolgono la loro attività a Modena, che hanno sede legale nel territorio comunale e che abbiano un’esperienza almeno di cinque anni nella realizzazione di attività culturali, di produzione di manifestazioni per la diffusione del sapere, di formazione di professionisti nell’ambito di pertinenza.

L’assegnazione del locale, di 110 metri quadri, avverrà entro settembre 2023 e avrà una durata di due anni, fino al 30 ottobre 2025, rinnovabili per altri due anni alle stesse condizioni e di comune accordo tra le parti.

Il bando per la selezione del progetto da insediare in via Santa Chiara è pubblicato sul sito del Comune di Modena, da dove si possono scaricare anche i moduli per partecipare. Le domande dovranno essere inviate al settore Cultura del Comune di Modena, esclusivamente via mail (all’indirizzo: [email protected]). Per informazioni: 059 203 2792 059 203 2788; [email protected]

L’associazione che si aggiudicherà lo spazio dovrà farsi carico dei costi delle utenze e delle spese condominiali oltre che degli arredi. I progetti presentati saranno valutati da una commissione che terrà in considerazione la congruità della programmazione con gli obiettivi del progetto presentato, la capacità del progetto di coinvolgere determinati target di pubblico, con riguardo ai giovani.