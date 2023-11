Via Taglio, apre Fradiavolo

Fradiavolo apre un nuovo ristorante in pieno centro, nei pressi di via del Taglio 8. Dopo Bologna e Parma, il marchio Fradiavolo conquista anche Modena: con la sua tradizione culinaria affermata in tutta Italia, Modena arricchisce la propria offerta gastronomica con la qualità e unicità dei prodotti firmati Fradiavolo. Il nuovo punto vendita sorge nel cuore della città, diventando così parte dello scenario quotidiano e del panorama cittadino; per questo, l’arredamento rispecchia la storia di Modena e dell’Emilia-Romagna: ceste, canestri in vimini, mattarelli e taglieri sono i protagonisti dell’arredo del locale e rappresentano l’animo modenese, richiamando la tradizione casalinga e agricola. Il brand Fradiavolo, acquistato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, in meno di 5 anni è riuscito ad ottenere grandissimi risultati, rientrando nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza e posizionandosi tra le migliori 20 catene di pizzerie artigianali di tutto il mondo.

"Si tratta della venticinquesima apertura per Fradiavolo. È per noi un onore raggiungere questo traguardo in una città così importante nel panorama gastronomico mondiale, e ancora più speciale è la location storica ed iconica scelta all’interno di Modena – commenta Mauro D’Errico – Modena è una città che celebra il cibo come forma d’arte, e noi siamo entusiasti di contribuire a questa tradizione con le nostre specialità uniche.