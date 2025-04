Via Taglio, rapina in casa. Sequestrato dai ladri e legato a una sedia

Avvicinato sulla porta, nell’androne del palazzo in pieno centro storico, costretto a salire in casa seguito dai ladri, legato ad una sedia e rapinato. La criminalità in città ha raggiunto livelli davvero preoccupanti.

Ieri in prima serata e in pieno centro, con i cittadini tranquillamente a ‘spasso’, una banda di ignoti malviventi ha avvicinato appunto un residente anziano mentre rincasava e, dopo averlo spinto all’interno del palazzo, lo ha obbligato a salire nel suo appartamento in via Taglio.

Una volta nell’abitazione – probabilmente per evitare che la vittima avvisasse i soccorsi – i rapinatori l’hanno legato ad una sedia per poi svaligiare l’appartamento. Probabilmente – ma i dettagli della rapina ancora non sono noti – terrorizzando l’anziano i banditi senza scrupoli si sono fatti anche indicare dalla vittima i luoghi in cui custodiva soldi e preziosi.

Non è noto neppure se l’anziano sia stato sottoposto a violenza: quel che è certo è che per agire indisturbati e il più a lungo possibile i malviventi hanno appunto legato il pensionato. Non si può neppure escludere che lo tenessero d’occhio, dal momento che sono entrati nell’appartamento certi di portare ‘a casa’ il colpo.

Qualcuno – forse un parente – si è accorto di quanto accaduto e intorno alle 20 è scattato l’allarme. Sul posto è l’arrivata l’ambulanza del 118 – che ha preso in carico il paziente, sotto choc – ma prima ancora sono intervenuti i vigili del fuoco. Infatti a quanto pare la serratura risultava bloccata dall’interno: altro escamotage utilizzato dai balordi per guadagnare tempo per la fuga.

Subito sono intervenute anche le volanti e gli uomini della squadra mobile della polizia che hanno dato il via alle indagini per riuscire ad individuare i responsabili del vile e gravissimo colpo. Una rapina violenta passata inizialmente inosservata nella zona.

"Ho visto le ambulanze, pensavo ad un malore" racconta un commerciante. "Ho visto arrivare polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Ho visto il residente salire in ambulanza" dicono increduli dalla pizzeria ’Il Grottino’.

Quello che è successo lì vicino, tra quelle quattro mura di casa, è ancora da chiarire. Le prime ore saranno fondamentali agli inquirenti per far luce sull’accaduto e raccogliere eventuali indizi e impronte utili alle indagini. Importanti ovviamente anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro storico, così come eventuali testimoni che potrebbero essere incappati nei rapinatori all’atto di allontanarsi.

Sarà fondamentale, per ricostruire i fatti, la testimonianza della stessa vittima, una volta che sarà uscita dall’ospedale dopo le cure del caso e dopo essersi ripresa dallo choc.

Valentina Reggiani ed Emanuela Zanasi