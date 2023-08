Via vai di topi in strada Interventi in viale Crispi "Ecco come segnalare"

Nascosti tra i sacchetti colmi di rifiuti o negli angoli più bui delle strade, non riescono comunque a ’sfuggire’ all’occhio attento dei cittadini: foto dopo foto, le segnalazioni dei modenesi continuano infatti a dimostrare una presenza sempre più preoccupanti di topi in città, tanto da rappresentare, per i residenti, "un vero e proprio allarme", così come già successo in viale Crispi.

"Il servizio di derattizzazione su area pubblica prevede attività operative suddivise in diverse metodologie – spiegano dal Comune –. Per quanto riguarda il centro storico, in particolare, è attualmente in corso un esteso intervento su area pubblica in zona via CrispiNicolò dell’Abate, mentre l’ufficio Sanità ha già esortato la proprietà ad intervenire anche all’interno dell’ex garage Manzo. Di norma, gli interventi durano diverse settimane (non più di sei) in base all’entità dell’infestazione: dopo un primo sopralluogo, vengono collocati erogatori con esche che sono controllati ogni 15 giorni. Gli erogatori rimangono fino alla completa eradicazione dell’infestazione, che si rileva quando i consumi scendono a zero e le tracce sono assenti. Oltre agli interventi effettuati sulla base delle segnalazioni dei cittadini, il Comune effettua periodicamente monitoraggi di superficie e in fognatura per verificare e combattere l’eventuale presenza di topi". Non solo. "In particolare, è attivo un monitoraggio di ’superficie’ con erogatori d’esca rodenticida posizionati strategicamente in aree o zone specifiche, per i quali i controlli sono mensili e vengono intensificati se si registrano alti consumi. Il monitoraggio di superficie riguarda ambiti sia urbani che peri-urbani, in cui è predisposto un impianto di ’sorveglianza e monitoraggio’ nei pressi del perimetro urbano con fossati e canali – proseguono dal Comune –. Un ulteriore ambito di derattizzazione si svolge invece a livello ’sub aereo’ con una derattizzazione in fognatura o in caditoia, che si concentra soprattutto in centro storico, ma che negli ultimi tempi si è ampliata con punti fissi di controllo anche al di fuori del centro".

Insomma, per trovare un’efficace soluzione, non è necessario invocare il pifferaio magico dei fratelli Grimm: le segnalazioni si possono fare attraverso l’indirizzo email [email protected] ma anche servendosi dell’App SegnalaMo (alla pari di ogni segnalazione inerente problematiche o situazioni ambientali) o tramite l’Urp.

g. d. c.