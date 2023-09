Via Vandelli, a ottobre riparte il trekking

Dopo una breve pausa estiva il 14 e 15 ottobre ritornano le Giornate FAI d’Autunno 2023, ma il 16 e 17 settembre si terrà un trekking organizzato dalla Delegazione FAI di Modena in collaborazione con l’Associazione Via Vandelli APS e le sezioni CAI di Modena, Pavullo e Sassuolo, con soli 16 posti disponibili. È stato annunciato ieri. Si svolgerà sulla Via Vandelli, nel tratto Sassuolo - Pavullo. "Un’occasione – dice l’organizzazione - per scoprire anche questo tratto della Via Vandelli insieme a Giulio Ferrari, che dal 2016 si occupa della riscoperta e della promozione di quest’antica strada che collega Modena a Massa Carrara".

Giulio Ferrari accompagnerà i partecipanti raccontando episodi storici, chicche e aneddoti sulla grande Strada Ducale. Si partirà dal Palazzo Ducale di Sassuolo, una meraviglia barocca del nostro territorio, si attraverseranno borghi delle colline modenesi, per poi approdare il giorno successivo al Palazzo Ducale di Pavullo, in passato dimora estiva della Casa d’Austria-Este. Sarà un evento con prenotazione fino al 10 settembre.

w. b.