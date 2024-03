Via Vandelli, strada del cuore. Nuova segnaletica per i turisti: "Aiuterà la crescita dei territori"

La via Vandelli è una strada settecentesca che parte da Modena, collega Sassuolo, arriva a Massa e nel Mar Tirreno. Decisamente un unicum dei cammini italiani. Fu realizzata nel ‘700 dal duca d’Este Francesco III per collegare Modena con lo sbocco del mare a Massa, fu progettata e costruita da Domenico Vandelli in pochissimi anni. In occasione del censimento del Fai dei Luoghi del cuore 2022, via Vandelli ha ottenuto un contributo economico dal Fai e da Intesa San Paolo per l’implementazione della segnaletica escursionistica e pannellistica turistico culturale, progetto proposto dall’associazione Via Vandelli Aps e da varie associazioni ed enti pubblici.

Si partirà durante la primavera con la realizzazione della segnaletica a vernice e successivamente con l’apposizione di quella verticale in accordo con tutti i comuni coinvolti. Un’operazione possibile con il contributo di 18.000 euro di Fai e Intesa, a questi si aggiunge il cofinanziamento di 5.000 euro dei comuni di: Modena, Sassuolo, Pavullo, Formigine, Maranello, Castelnuovo, Castelvetro e Frassinoro, e dei comuni del versante toscano attraversati dalla Via Vandelli (il totale è di 19 comuni).

Riportare alla luce la via Vandelli, significa valorizzare tutti i territori in cui passa, ancora oggi integra in alcuni tratti; favorendo gli escursionisti e gli appassionati di cammino. In una regione a forte vocazione turistica come l’Emilia Romagna, e in una città Modena, dove i dati premiano l’arte, la cultura e l’enogastronomia, la Via Vandelli può essere un ulteriore volano per chi arriva in zona e vuole fare un’esperienza unica: "Per questo progetto – dice il presidente della Provincia Fabio Braglia – è stato fatto un ottimo lavoro di squadra che ha permesso di trovare i finanziamenti. Quando c’è collaborazione arrivano i risultati, ringrazio Giulio Ferrari, presidente dell’associazione Via Vandelli APS per aver cominciato tutto il percorso, il Fai, Intesa San Paolo e tutti gli enti, le province e i comuni per il risultato raggiunto. La Via Vandelli aiuterà la promozione storica culturale dei nostri territori".

Alla presentazione tenutasi in provincia è intervenuto Mauro Felicori, assessore alla cultura e paesaggio della Regione: "Questo intervento – le parole dell’assessore – è frutto della collaborazione dei tanti soggetti scesi in campo, ringrazio ognuno di loro per il lavoro svolto. Ora con la riscoperta della Via Vandelli potranno trarre vantaggio i comuni coinvolti e il nostro Appennino".

Tutto è nato da Giulio Ferrari, presidente dell’associazione Via Vandelli APS: "Questa strada è una meraviglia ingegneristica – argomenta Ferrari – da percorrere tutta d’un fiato, non è mai caduta in disuso grazie alle persone abitano vicino. Riqualificarla con la nuova segnaletica sarà un modo per farla conoscere di più. Ringrazio chi ci ha permesso di avere questo finanziamento".