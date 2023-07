Via Vandelli, una strada che unisce Due giorni di eventi per celebrarla

di Sofia Silingardi

Torna ‘Sulla via Vandelli - Una strada che unisce’, la quarta edizione della manifestazione che celebra la madre di tutte le strade che collega Modena e Massa. L’evento, che quest’anno si terrà a Barigazzo di Lama Mocogno il 29 e il 30 luglio, con il patrocinio della Regione, della Provincia e dell’Ente Parchi Emilia Centrale e con l’adesione di tutti Comuni modenesi lungo la Vandelli, è organizzato in collaborazione con l’Accademia del Frignano ‘Lo Scoltenna’, con le associazioni ‘Stray Dogs’ e ‘Cimone Outdoor’ e grazie alla partecipazione dei produttori locali. È prevista la presenza di una delegazione toscana, a rappresentare l’altro versante dell’Appennino. L’inaugurazione è prevista per le 11.30 di sabato 29. "L’evento – spiega Giovanni Battista Pasini, sindaco di Lama Mocogno – è nato dall’incontro di attori del territorio e professionisti della montagna, coinvolgendo in particolare Comuni e produttori agricoli dello Scoltenna e del Dragone. Siamo lieti e onorati di essere il Comune capofila dell’edizione 2023: il percorso della storica Via Vandelli sta riscuotendo un crescente interesse da parte dei camminatori e dei turisti". Da tempo sono in corso, con il coordinamento della Provincia di Modena, le procedure per arrivare alla sottoscrizione tra tutti i Comuni attraversati dalla Via per un protocollo d’intesa volto a realizzare iniziative di conservazione, valorizzazione e infine di promozione del suo percorso storico. Il titolo scelto quest’anno, ‘Una strada che unisce’, esprime lo spirito dell’iniziativa: l’incontro di persone e di esperienze diverse lungo la storica via voluta dal Duca Francesco III e realizzata dal matematico Domenico Vandelli nel XVIII secolo. Sabato e domenica sarà possibile partecipare alla dimostrazione delle tecniche antiche dei nostri avi per la sopravvivenza nei boschi, a cura di Cimone Outdoor; tutta la giornata di sabato poi lo scultore Dario Tazzioli terrà un laboratorio di lavorazione della pietra e alle 11 Alice di ‘Erbe dei Boschi’ una lezione di yoga per adulti. Lo stesso giorno, il Gruppo Folkloristico Storico di Barigazzo farà rivivere musiche e danze della tradizione a partire dalle 15.30, mentre alle 16 è sono in programma il laboratorio per bambini ‘Costruiamo l’acchiappasogni’ e una conferenza a cura di Livio Migliori dell’Accademia del Frignano ‘Lo Scoltenna’. Domenica alle 9.30 partirà invece il trekking ad anello per famiglie dai 10 anni in su mentre alle 10 inizierà l’escursione ‘Tignoso ma perché’, da Roccapelago a Barigazzo. L’intero programma è disponibile sul sito della Provincia di Modena.