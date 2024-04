Via Zozi, 4 giorni di asfaltature

Quattro giorni di lavori sul manto stradale di via Zozi, per dare corso ad un intervento di asfaltatura che avrà, fino al weekend, necessariamente impatti sulla viabilità della zona, con la strada che resterà aperta al traffico nonostante il cantiere. Da oggi alle 13, infatti, entra in vigore il senso unico alternato sul tratto compreso tra via Nazionale e via Tito Speri. I lavori si protrarranno, indicativamente, fino a sabato e fanno seguito agli scavi e all’intervento con il quale E-Distribuzione ha dato corso, tra gennaio e febbraio, al potenziamento della rete elettrica cittadina con l’obiettivo di scongiurare le interruzioni di servizio.