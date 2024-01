Via Zozi, partono i lavori per rete elettrica e asfaltatura

Prima i lavori alla rete elettrica, poi il rifacimento del manto stradale di via Zozi, a Maranello. A partire da lunedì la strada, una delle arterie chiave della viabilità cittadina, sarà interessata dai lavori con cui E-Distribuzione, a far tempo dai prossimi mesi, provvederà al potenziamento della rete elettrica di Maranello, con l’obiettivo di scongiurare le interruzioni di servizio e far fronte con maggiore efficacia ai futuri fabbisogni energetici previsti. L’intervento in Via Zozi, al netto di possibili imprevisti legati magari alle condizioni meteo, durerà indicativamente due settimane e trattandosi di un cantiere itinerante, che necessita anche fasi di scavo per accedere al sottosuolo, verranno istituiti di volta in volta dei sensi unici alternati con movieri o semafori temporanei, in modo da non interrompere mai la circolazione. Una volta conclusi i lavori in Via Zozi, la strada - come previsto dall’Amministrazione comunale - potrà essere riasfaltata: nelle scorse settimane, infatti, Comune ed E-Distribuzione avevano infatti trovato un accordo per iniziare le operazioni di scavo proprio da Via Zozi, così da effettuarle prima della riasfaltatura ottimizzando le tempistiche dei due interventi.