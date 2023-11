Via Zucchi-Emilia ovest, lavori alla rete gas

In via Carlo Zucchi, all’altezza dell’incrocio con via Emilia ovest, sono in corso lavori urgenti di sostituzione di un tratto di tubatura della rete gas a cura di Inrete Distribuzione Energia, società del gruppo Hera, che comportano temporanee modifiche alla viabilità. I lavori di pronto intervento, che proseguiranno per circa una settimana e si svolgeranno nella fascia oraria dalle 8 alle 17.30, hanno preso il via ieri sulla carreggiata e procederanno con riduzione delle corsie di marcia senza stop completo della circolazione. Non sono previste interruzioni del gas.