Viabilità a Cittanova. Aperto il quarto braccio della maxi rotatoria

E’ stato aperto ieri il quarto braccio della rotatoria che collega la frazione di Cittanova con la rotonda di via Emilia Ovest. Un intervento costato 750mila euro che insieme alla trasformazione in corso in zona 30 del centro abitato, consente agli abitanti di Cittanova di uscire ed entrare in tutta sicurezza. Un intervento necessario per immettersi sia in direzione Modena che Reggio Emilia, il quarto braccio della rotatoria consente di superare le criticità di manovra di svolta a sinistra in entrata con provenienza da Modena e in uscita con destinazione del capoluogo reggiano. Ora tutto sarà più semplice e meno problematico per chi transita e per chi esce da Cittanova. Il nuovo accesso è stato aperto in corrispondenza dello scalo merci RFI di Marzaglia, un ramo collegato alla viabilità dell’abitato con una nuova strada che prolunga l’attuale asse di via della Ghiaia al limite ovest della frazione, riconnettendosi con un ex tratto della vecchia via Emilia Ovest, oggi continuazione di strada Viazza di Cittanova Nord. L’intervento è stato realizzato dalle aziende che svolgono estrazioni nelle cave del territorio modenese, queste in accordo con l’amministrazione comunale hanno convertito in opere gli oneri previsti: "Pur con tempi lunghi – le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli – siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, una bella connessione fra la rotonda e la zona 30. Ora c’è una viabilità migliore per gli abitanti della frazione di Cittanova e garantisce una maggiore sicurezza. Il nuovo accesso avrà un impatto migliore sul traffico che c’è in questa zona in tutte le ore del giorno, era un’opera necessaria per la sicurezza di chi transita da queste parti. Ringrazio tutti i progettisti e chi ha lavorato per la realizzazione, e permette soprattutto la qualificazione di una zona importante di Modena e non solo". Un lavoro dove si è adeguata la segnaletica, nell’area si è proceduto ai necessari adeguamenti delle reti di media tensione dell’illuminazione pubblica che è stata potenziata con la collocazione di pali nei nuovi tratti stradali, oltre alla realizzazione di caditoie collegate alla rete fognaria: "Questo è un collegamento fondamentale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi- che faciliterà l’ingresso e l’uscita da Cittanova, voglio ringraziare i consiglieri che si sono spesi per la realizzazione di quest’opera che garantisce un migliore accesso alla frazione, ma anche un migliori transito fuori da essa verso la città. La nuova viabilità aiuterà anche la mobilità ciclabile con la diagonale verde che in fase di gara e assegnazione". Il prolungamento di via della Ghiaia ha una larghezza di carreggiata pari a 7 metri per consentire il transito dei mezzi di raccolta dei rifiuti; i mezzi pubblici in particolare per l’uscita dalla frazione in direzione Modena avranno una corsia preferenziale dedicata. Una curiosità a margine dell’apertura, il primo a transitare usufruendo del nuovo accesso è stato il giornalista di TRC Filippo Marelli che è tornato in redazione.