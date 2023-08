"Viabilità da migliorare": petizione dopo la tragedia

"L’amministrazione comunale intervenga per migliorare la sicurezza viaria nella località di Brodano". Questo, in estrema sintesi, è quanto chiede la petizione, corredata da 255 firme, che è stata depositata ieri mattina presso il municipio. Una petizione figlia, come ha ricordato il suo ideatore, l’avvocato Gianluca Montanari (poi subito appoggiato da diversi altri cittadini), del tragico incidente del 23 luglio scorso, in cui perse la vita la 52enne Monica Pioppi, travolta e uccisa mentre era a piedi e ben fuori dalla sede stradale da una motocicletta che le è piombata addosso dopo un urto in via Per Spilamberto a Brodano.

Le 255 firme (76 con indirizzo, ulteriori 168 di residenti e 11 di cittadini provenienti da fuori comune), quindi, sono state raccolte nel giro di un mese. In sintesi, le richieste avanzate dalla mozione nei confronti dell’amministrazione comunale sono: "Potenziare via Garofalana come alternativa al traffico ’passante’ eo pesante che attraversa Vignola, con corrispondente potenziamento anche della via Confine, specie al suo sbocco in via Per Spilamberto (rotatoria? Semaforo? Cambio della precedenza? Innesto nuovo? Rotatoria al confluire di via Garofalana in via Confine?)".

Ancora, i firmatari di questa petizione chiedono "dossi eo autovelox su via Modenese, via Per Spilamberto, via Ghandi, via Ca’ dei Lazzarini, via Goldoni, via Cà Barozzi, come pure su via Garofalana, il cui limite di velocità attuale pari a 70 chilometri orari pare troppo alto". Inoltre, si vorrebbe una "nuova regolazione semaforica della immissione di via Goldoni su via Per Spilamberto, poiché vi confluisce un nuovo quartiere residenziale molto popolato". Infine, i firmatari chiedono la "messa in sicurezza delle zone di attesa bus e il miglioramento della sicurezza per pedoni e ciclisti (con barriere adeguate) almeno su via Per Spilamberto. Si richiede, ove possibile – conclude poi la petizione – di accelerare i tempi di risposta, poiché la tematica, anche alla luce di svariati gravi fatti accaduti di recente, non può essere rinviata oltre". L’ideatore della petizione ha anche sottolineato che questa iniziativa non vuole essere affatto polemica, evidenziando altresì lo spirito costruttivo con il quale è stata pensata, per migliorare la sicurezza e la vivibilità di Brodano. Da parte sua, l’amministrazione comunale ha fatto sapere di avere già deciso di incontrare gli estensori di questa petizione per "confrontarsi sul temi sollevati".

Marco Pederzoli