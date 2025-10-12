Viabilità in montagna: "Un piano per il rilancio"

Incontro in Regione sabato scorso sul tema della viabilità sul nostro Appennino. Irene Priolo, assessora a Programmazione territoriale, Ambiente, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, ha incontrato il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, alcuni sindaci del territorio e rappresentanti dell’Appennino e del comitato La Via Maestra. All’incontro erano presenti rappresentanti di Fiumalbo, Pievepelago, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo e Sestola. Il presidente Braglia e il cons. Provinviale Giuseppe Vandelli. Tecnici provincia e regione

"E’ stata l’occasione – ha detto l’assessora – per fare insieme un punto su un importante asse per la viabilità del Frignano e della provincia modenese e un momento di ascolto e confronto con i territori, per arrivare a proposte condivise e concrete anche in vista dell’avvio del percorso per costruire il prossimo Piano regionale integrato per i trasporti". All’incontro era presente Stefano Marchetti presidente del Comitato La Via Maestra’ impegnato da anni per la viabilità del Frignano: "Ringraziamo – ha detto Marchetti – l’assessora per aver dato alla montagna modenese l’opportunità di esporre ed analizzare un tema di sviluppo così importante ed irrinunciabile! Occorre coesione e condivisione tra tutte le componenti sociali ed istituzionali, per poter dare soluzioni, risposte e prospettive al territorio.’ Pare stia tornando a muoversi il settore viabilità nel Frignano, rimasto immobile dopo il tunnel di Strettara nel 1993: "Con la denominazione ‘Asse di penetrazione Appennino Modenese: variante di Pavullo e tratto Madonna di Pratolino / Strettara’ – dice Marchetti – il Ministero infrastrutture e Anas hanno stanziato fondi per lo studio di fattibilità, cui seguirà la progettazione esecutiva in un paio di anni, cui dovranno seguire i fondi necessari per questa opera ritenuta prioritaria e strategica per la viabilità dell’Appennino".

Intanto sempre per l’Appennino modenese la Regione ha stanziato un finanziamento che ammonta a 4,3 milioni, di cui 329 mila di cofinanziamento locale, e comprende 9 interventi nei comuni di Fiumalbo, Montecreto, Prignano sulla Secchia, Palagano, Zocca e l’Unione dei Comuni del Frignano. L’obiettivo è "far crescere l’Appennino e rilanciare lo sviluppo e i servizi scolastici, sanitari e di mobilità nelle aree interne".

g.p.