"Viabilità nel caos, la città è paralizzata"

"Ci si è messa anche la pioggia ieri ad aggravare la già critica e molto criticata condizione della viabilità in più parti della città. È incredibile nel 2024 assistere ad una totale paralisi della viabilità in città (Traversa san Giorgio, cavalcavia Lama, via Leopardi, zona Stadio, rotonda Dorando Pietri) e in particolar modo nella tangenziale Bruno Losi", afferma Michele De Rosa, consigliere comunale Forza Italia.

"Stiamo ricevendo innumerevoli segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini - prosegue De Rosa -. Oltre alle preoccupazioni dei genitori per i semafori a chiamata quale potenziale pericolo per gli studenti, vi sono i gravi disagi per coloro che devono spostarsi da una parte all’altra della città per recarsi al lavoro e per le scuole che vedono arrivare in ritardo alunni e professori". A fronte di questa "situazione non tollerabile, riteniamo ancora fattibile a livello tecnico la realizzazione di un sovrappasso che colleghi la città con il polo sportivo/scolastico, sia per permettere a studenti e ragazzi un attraversamento quotidiano facilitato e sicuro, sia per rendere scorrevole il traffico per chi deve effettuare spostamenti, eliminando quindi semafori a chiamata e non. Di una proposta simile, sostenuta anche da Forza Italia, si parlò già nella legislatura 2014-2019 per un sovrappasso che collegasse la zona food, senza però trovare alcun riscontro. Dispiace constatare ancora una volta e a distanza di anni persi inutilmente della necessità di un’infrastruttura di questo tipo per la quale se si fosse partiti a suo tempo oggi non ci troveremmo ad assistere a una situazione simile". Sul tema interviene anche il consigliere regionale e vice segretario provinciale Lega Stefano Bargi, chiedendo "immediata chiarezza": "A Carpi una gestione scellerata dei cantieri sta paralizzando la città. Il fatto che l’ex assessore all’Urbanistica, ora sindaco, abbia congestionato completamente le arterie principali della città nei suoi primi mesi di mandato ci stupisce ben poco. La cosa più importante ora, a danno fatto, è cercare di dare risposte e soluzioni immediate ai cittadini che - specialmente in concomitanza con la riapertura della scuole - devono attendere tempi biblici e incolonnarsi in interminabili file per poter transitare e defluire dai punti più critici, come dalla nuova rotonda dal polo scolastico e dalla stazione dei treni (rimasta azzerata dal punto di vista dei parcheggi, di una zona di fermata breve per il carico/scarico e penalizzata zona taxi). Quale logica spinge l’Amministrazione a valutare un ulteriore allargamento della ZTL in centro storico se poi si va a creare scientificamente situazioni di disagio che aumentano drasticamente il traffico urbano e l’inquinamento?".

Maria Silvia Cabri